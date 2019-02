3T Frascati Sporting Village (pallanuoto), Fabiano: "Come crescono Under 11 e Under 13"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una base forte per un futuro pieno di soddisfazioni. Il settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village sta lavorando da tempo sull’acquagol e sui suoi giovani atleti e le conferme della bontà di questo forte impegno stanno arrivando già in questa stagione. E’ Rino Fabiano, che allena l’Under 13 assieme a Sara Passa e l’Under 11 con Emanuele Tincani, a parlare delle due promettenti squadre. «La selezione “maggiore” ha cominciato il campionato vincendo tre partite su tre e nel prossimo turno affronterà la Finplus con cui condivide al momento la vetta della classifica. L’inizio di stagione è molto promettente, ma d’altronde sapevamo di aver allestito nel tempo un gruppo valido e siamo convinti che questi ragazzi rappresenteranno una bella base per l’Under 15 della prossima stagione anche se in organico ci sono diversi elementi nati nel 2007 che potrebbero tranquillamente giocare in questa categoria pure l’anno prossimo». Il tono soddisfatto delle parole di coach Rino Fabiano non cambia nemmeno parlando dei più piccoli coi quali il 3T Frascati Sporting Village sta portando avanti un importante “esperimento”. «Abbiamo formato una squadra denominata “3T Academy” che è la sintesi dei bambini che si allenano nei nostri tre centri, vale a dire Frascati, Tor Tre Teste e Formello. Questo gruppo, composto da coloro che si dimostrano un po’ più pronti, sta facendo un campionato federale a tutti gli effetti, ospitato presso la piscina dell’Akrosport Roma. In questo torneo, che dura dodici partite e che prevede delle sfide sei contro sei, abbiamo iniziato con una sconfitta contro la Vis Nova e un bel pareggio proprio contro l’Acro Sport, ma la cosa più importante è che i nostri ragazzini hanno la possibilità di confrontarsi con le migliori società del Lazio. Al di là del mero risultato finale di una partita o del piazzamento in classifica, riteniamo questa esperienza altamente formativa per i nostri giovani pallanuotisti» conclude Fabiano.