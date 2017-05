3T Frascati (pallanuoto), Tagliaferri e l’Under 13 maschile: "Notevole crescita"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) - Sono la "base" del settore agonistico maschile del 3T Frascati Sporting Village. L'Under 13 è stata affidata a coach Federica Tagliaferri che con questi ragazzi ha dovuto praticamente cominciare dalle basi, considerato che molti dei componenti della rosa sono alla loro prima esperienza nel mondo della pallanuoto. Ma, arrivati a metà maggio e con lo striscione del finale di stagione in vista, la Tagliaferri (che tra l'altro è stata una delle colonne della rosa della serie A2 femminile e ha guidato pure uno dei due gruppi Under 15 femminili del club tuscolano) esprime soddisfazione per il percorso dei suoi piccoli atleti. «Sicuramente sono stati fatti notevoli passi in avanti rispetto all'inizio dell'anno agonistico: sono soddisfatta soprattutto dai bambini più piccoli, ma tutti gli elementi del nostro organico hanno messo tanto impegno in questa avventura. E' altrettanto ovvio, però, che non c'è da rilassarsi e anzi abbiamo ancora tanto da lavorare, ma i margini di crescita sono notevoli. Un paio di questi ragazzi usciranno dal gruppo per motivi anagrafici nella prossima stagione, ma dovranno faticare tanto per affrontare il prossimo campionato Under 15. Tutti gli altri, invece, faranno ancora parte di questa squadra e continueranno il loro percorso». La squadra sta ultimando le fatiche ufficiali della propria stagione. «Nell'ultima gara la nostra Under 13 maschile ha battuto per 5-3 l'Alma Nuoto giocando una buona partita, mentre nel prossimo match affronteremo la Fin Plus in casa» ricorda la Tagliaferri. Ancora qualche gara di campionato e poi il giovanissimo gruppo del club del presidente Massimiliano Pavia inizierà a preparare un appuntamento molto importante. «Assieme all'Under 15 femminile e all'Acquagol saremo presenti allo Yellow Bowl, importante kermesse giovanile che si terrà dal 25 giugno al primo luglio a Napoli. Sarà il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva» ricorda la Tagliaferri. Una chiusura d'anno davvero col botto…