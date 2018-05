3T Frascati Sporting Village (pallanuoto): due gruppi alle finali della Under 11 Cup

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La base del settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village è sempre competitiva. La conferma è arrivata dal torneo denominato “Under 11 Cup” e organizzato da alcune società del Lazio, in assenza di una vera attività federale per questa categoria. La formula della manifestazione è stata indubbiamente articolata: tre gironi da cinque squadre, ognuna delle quali nel corso degli ultimi mesi ha ospitato un “concentramento” con relativa classifica. Al termine delle varie sfide si è determinata una graduatoria in ogni girone e sabato dalle ore 16 presso il centro dell’Ede Nuoto a Roma si disputeranno le finali della manifestazione: le prime contro le prime, le seconde contro le seconde e così via. Si disputeranno gare su un campo da venti metri di lunghezza, su due tempi da otto minuti ognuna e con le squadre (miste, vista la contemporanea presenza di bambini e bambine) schierate con sei giocatori. Il livello tecnico della manifestazione è stato sicuramente elevato visto che, all’evento, hanno partecipato diverse società della regione: il 3T Frascati Sporting Village lo ha fatto portando due gruppi, uno allenato da coach Rosario Fabiano e l’altro da coach Emanuele Tincani. Il primo ha incontrato maggiori difficoltà anche perché composto da ragazzi ai primi passi nel mondo della pallanuoto e nella finale di sabato sarà costretto a giocare per un posto tra il 13esimo e il 15esimo. Diverso il discorso per il gruppo di Tincani che ha fatto un ottimo percorso durante i concentramenti e si è guadagnato la possibilità di entrare nella finale più importante, quella che assegnerà le posizioni dal primo al terzo. A contendere ai tuscolani la vittoria saranno le selezioni di Manianpama e Anzio, ma lo spettacolo sarà assicurato per tutte le tre ore circa della manifestazione. Un appuntamento che rappresenterà sicuramente un termometro importante per capire i passi in avanti fatti dal settore di base del 3T Frascati Sporting Village, vale a dire quello che nel prossimo futuro dovrà fungere da “serbatoio” per i gruppi dell’agonistica.