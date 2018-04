3T Frascati (pallanuoto), Tagliaferri: "La B femminile lavora bene e cresce"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un gruppo quasi “sperimentale” dove sono presenti ragazze con poca esperienza pallanuotistica e in alcuni casi molto giovani. Il gruppo della serie B femminile del 3T Frascati Sporting Village ha centrato nello scorso fine settimana la sua seconda vittoria stagionale imponendosi ad Anzio sul Meeting Genzano per 5-2 al termine di una partita molto ben giocata. «All’andata avevamo perso e questo è già un segnale del nostro percorso di crescita – dice coach Federica Tagliaferri – Una gara ben condotta in cui vanno fatti anche i complimenti al portiere Elena Arion. Inoltre anche in questa occasione erano presenti nel gruppo due elementi dell’Under 13, vale a dire Elisa Pacifici e Benedetta Timpano: sono convinta che per queste giovanissime la convocazione in una categoria “dei grandi” sia un forte stimolo a cercare di migliorare oltre ad un’ottima occasione di fare esperienza. Tra l’altro nello stesso week-end una nostra ragazza dell’Under 13 (Anna Clelia Savassano, ndr) e una dell’Under 15 (Angelica Junea, ndr) hanno fatto parte del gruppo della serie A2 femminile che ha ceduto per 8-4 nella piscina dell’Acquachiara a Napoli. Segnali molto importanti per il settore femminile del 3T Frascati Sporting Village». Ma le note liete per la Tagliaferri non arrivano solo dalle più giovani. «Anche le grandi stanno lavorando tanto e cercano quotidianamente di migliorare, formando assieme alle piccole un ottimo spirito di squadra. Mi viene in mente l’esempio di Julia Di Ruzza, una ragazza che arriva dal nuoto e che sta cercando di entrare nei meccanismi del nostro sport con tanto impegno». La serie B femminile del club tuscolano preparerà il prossimo match casalingo contro l’Anguillara, ma la Tagliaferri vuole fare un ultimo ringraziamento prima di concludere. «Sono stata per circa un mese lontano dalla piscina per motivi personali. Vorrei ringraziare Giulia Fabbri (atleta della serie A2, ndr) per avermi sostituito nel periodo di mia assenza e per la collaborazione che mi sta dando, ma anche tutto lo staff tecnico e organizzativo del 3T Frascati Sporting Village che mi è stato molto vicino». Infine questi sono stati i risultati dello scorso week-end: nel settore femminile, oltre alle prime squadre già citate, va segnalata pure la vittoria esterna dell’Under 15 sull’Empolum (13-5), mentre tra i maschi la serie B ha ceduto in casa contro Villa York per 9-7, l’Under 17 nazionale ha vinto una bella gara fuori casa contro la Roman (7-5) e l’Under 17 regionale ha ceduto per 9-7 nella piscina dell’Aventino.