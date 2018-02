3T Frascati Sporting Village, Paolantoni: "Campionati italiani di salvamento una grande esperienza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il settore nuoto per salvamento del 3T Frascati Sporting Village ha vissuto nello scorso fine settimana la grande esperienza dei campionati italiani. In quel di Riccione, dove si sono radunati circa 3700 atleti da tutta Italia, c’era pure una corposa rappresentanza del club tuscolano la cui comitiva è stata guidata dal presidente Massimiliano Pavia, dal responsabile del settore salvamento Udo Paolantoni e dal tecnico Cristiano Mariani. Dodici atleti del 3T Frascati Sporting Village si sono presentati ai nastri di partenza delle varie gare: nella categoria Juniores hanno concorso Eleonora Priora, Valentina Priori, Zineb Hamidi, Livia Puggioni, Gianmarco Gindre, Beatrice Gueli, Melissa Mura, Sara Dell’Ospedale, Francesca Antonini e Loreto Ferri, mentre nella categoria Ragazzi hanno gareggiato Roberto Chiavacci e Antonio Puggioni. «Siamo molto contenti del comportamento di tutti i ragazzi che hanno vissuto un’esperienza incredibile in un palcoscenico davvero emozionante – dice Paolantoni – Tutti hanno migliorato i propri tempi: la migliore crescita l’ha registrata Melissa Mura che ha nuotato nei 50 manichini e nei 100 manichino pinne, mentre Beatrice Gueli ha gareggiato addirittura in cinque specialità individuali. Il miglior risultato finale lo ha ottenuto la nostra staffetta femminile 4x50 ostacoli, composta da Dell’Ospedale, Puggioni, Priora e Gueli, che alla fine è riuscita a strappare un più che soddisfacente nono posto. Il gruppo dei nostri ragazzi ha ricevuto anche i complimenti personali del presidente Pavia che li ha voluti seguire da vicino durante la tre giorni di Riccione». Ora per questo gruppo ci sarà un po’ di tempo per preparare il successivo appuntamento. «L’8 aprile prossimo a Monterotondo saremo presenti al trofeo “Lerario” e dunque abbiamo qualche settimana per recuperare energie e farci trovare pronti per quell’evento. I più piccoli del nostro gruppo, vale a dire gli Esordienti A e B, saranno impegnati l’11 marzo prossimo nella seconda edizione del “Frascati Rescue”, una manifestazione che organizziamo presso il nostro centro sportivo».