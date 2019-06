3T Frascati (pallanuoto), Tincani e il play out: “Ancora non abbiamo fatto nulla”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Buona la prima per la serie C del 3T Frascati Sporting Village, impegnata nei play out di categoria. Nel match di sabato contro il Campus, i ragazzi di coach Emanuele Tincani hanno vinto con un convincente 12-6 firmato dalla tripletta di Perciballe, dalle doppiette di Spiezio e Della Rocca e dai gol di Russo, Petrini e Piccinini. “Una bella prestazione da parte dei ragazzi che stanno mettendo massimo impegno a dispetto delle difficoltà lavorative, di studio e familiari – spiega Tincani – Nella prima parte di gara c’è stato più equilibrio, poi i nostri ragazzi hanno messo le marce alte e sono riusciti a creare un ampio divario con l’avversario. Sono molto contento per il rientro del portiere Davide Gilardi che, anche se acciaccato, è subentrato per sostituire il bravo Francesco Zoncu. Tra le note positive anche l’esordio del classe 2003 Lorenzo Lapreziosa, un ragazzo che fa parte della nostra Under 17. In gara1 la squadra ha saputo fronteggiare anche le assenze pesanti di Eugenio Menichetti e del capocannoniere Filippo Cioli (50 reti stagionali al primo anno tra i “grandi”, ndr). Ora, però, bisogna resettare e concentrarci sulla decisiva gara2 di domani”. Il 3T Frascati Sporting Village sarà ospite nella piscina del Campus che proverà a rinviare i discorsi all’eventuale gara3 di sabato prossimo: in caso di parità nel match di domani, invece, si tirerebbero i calci di rigore, quindi in ogni caso al team del presidente Massimiliano Pavia servirà un altro successo per conquistare la salvezza. “Ai ragazzi ho già detto che non abbiamo fatto nulla – sottolinea Tincani - Purtroppo anche per la sfida di domani avremo indubbiamente qualche assenza, ma ho la massima fiducia in questo gruppo che ha saputo compattarsi e tirare fuori il giusto spirito di squadra”.