I Giovanissimi vincono il Campionato, a Rocca di Papa torna il Titolo Regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Una squadra costruita all'ultimo momento, contro tutto e tutti, in quanto il Real era alla sua prima esperienza di Settore Giovanile. 18 ragazzi di cui 5 provenienti dai comuni limitrofi di Frascati, Marino e Lariano, che da subito hanno creduto nel progetto societario e nel carisma dell'allenatore. In testa dalla prima giornata hanno chiuso un'emozionante girone tenendo dietro corazzate come il Colleferro, Valmontone e Atletico Lodigiani che potevano contare su rose molto più ampie di giocatori. La squadra chiude il campionato con una giornata di anticipo in virtù dei cinque punti di vantaggio sulla seconda. Numeri da capogiro nelle 25 Gare Giocate sono arrivati 68 Punti, 144 Goal fatti e solo 20 subiti, Una squadra che non ha lasciato indietro nessuno, ha guardato anche all'inclusione sociale dove hanno trovato spazio tutti coloro che hanno voluto far parte del progetto. Domenica si chiuderà la stagione a Rocca Priora che lotta per la conquista della quinta posizione e poi di corsa verso i Play Off che si disputeranno tra le vincenti dei vari campionati. “A Rocca di Papa torna un Titolo Regionale che mancava da anni, in una particolare fascia di età, quella che molte volte impone emigrazioni o fine del ciclo di crescita nei ragazzi.” Portieri MANNI Leonardo, VALLINI Federico, VILLANI Federico (05) Difensori TROIANI Andrea, CECCACCI Tommaso, DRAICCHIO Mattia, CALABRESI Leonardo, BONI Lorenzo, TOSINI Filippo, TRINCA Davide (05), KUNORA Alessio (05) DI FILIPPO Diego (05) Centrocampisti DE SANTIS Giuseppe, ANGELUCCI Federico, BLASI Stefano, SERAFINI Damiano, ABBAFATI FANELLI Francesco, NISTOR Marin, QUERINI Andrea (05) Attaccanti ROMEI Danilo, LACANA Alessio, MAPELLI Mattia, MANTELLA Nicola, DI CRISTO Emanuele, ANDREOZZI Lorenzo (05), RAPARELLI Samuele (05) Allenatore LACANA Patrizio Allenatore in 2° COTICHINI Simone Team Manager PUCCI Massimo