Lazio Scherma Ariccia fa incetta di medaglie nella 2^ Prova Interregionale Under 14

Strepitoso inizio d'anno per la Lazio Scherma Ariccia, scuola intitolata al prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele: una profusione di medaglie del metallo più prezioso, e non solo, conquistate nella 2^ prova interregionale dedicata alle categorie under 14 di sciabola e spada. Nella Sciabola la società ariccina si fregia di 4 ori su 6 categorie con Gabriele Blasi (cat. Maschietti), Sofia Gullo (cat. Giovanissime), Francesco Pagano (cat. Giovanissimi) e Alessia Piccoli (cat. Allieve). Molto bene anche Federico Cuccioletta (argento cat. Allievi), Beatrice Perugini (bronzo cat. Bambine), Filippo Monteferri e Jacopo Imbastari (5° e 8° cat. Giovanissimi), Andrea Mignucci (8° cat. Allievi). Grandi soddisfazioni anche dai piccoli della spada con l'argento fra gli Allievi di Mattia Birri, il 2° posto di Giulia Paulis e il bronzo di Martina Guerrieri nella categoria Giovanissime e, per concludere in bellezza, il bronzo di Maria Clara Quattrini nella categoria delle più piccine (Bambine, 10 anni). Un bottino notevole che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, tutta orientata alla preparazione dei Campionati Italiani di categoria. Sul sito una bella galleria dei momenti più importanti della gara, catturati dai genitori e dall'insostituibile Giovanna Ciacchi.