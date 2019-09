Asd Judo Frascati, Lepore trionfa agli European Master Games

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Non solo giovani e affermati campioni. L’Asd Judo Frascati, nel tempo, ha sempre puntato pure sull’attività Master e nelle scorse settimane ha applaudito l’affermazione di Alessio Lepore nella manifestazione internazionale degli European Master Games (una sorta di mini Olimpiade aperta alle discipline più importanti) che si sono svolti a Torino. Un successo perentorio per l’atleta tuscolano che ha trionfato nella categoria M4 (fascia d’età tra i 45 e i 49 anni) fino a 66 chili. “Speravo di poter fare una buona prestazione e magari centrare il podio, ma sinceramente non credevo di vincere – ammette Lepore – Tra l’altro ero lontano da gare ufficiali da circa due anni per motivi personali e dunque volevo capire che tipo di impatto avrei avuto in una competizione “vera”. La vittoria è stata sicuramente una bella soddisfazione”. La prestazione di Lepore non ha avuto esitazioni o sbavature di alcun tipo: nel corso del suo cammino verso l’oro l’atleta del Judo Frascati ha battuto un francese, un italiano, uno spagnolo e nell’ultimo atto un polacco, sempre con successi prima del limite di tempo. “Fino a qualche tempo fa gareggiavo nella categoria superiore in termini di peso e quindi questo ha sicuramente influito sulla mia prestazione – sottolinea Lepore – Ma la prova di Torino mi ha certamente dato nuovi stimoli per continuare a fare gare Master”. La prossima arriverà già sabato nel Gran Prix di Follonica, ma i veri obiettivi stagionali di Lepore sono i campionati europei e i mondiali che si terranno nel 2020. Agli European Master Games di Torino, tra l’altro, c’era pure un altro atleta dell’Asd Judo Frascati, vale a dire Luca Calabrò che è stato autore di una discreta prestazione. Intanto l’attività dell’Asd Judo Frascati è tornata già a pieno ritmo: da lunedì, infatti, sono ripresi i corsi per le tre principali discipline agonistiche, vale a dire la ginnastica ritmica, l’artistica e ovviamente il judo che svilupperà i corsi anche nella nuova sede dell’istituto “Angelo Braschi” di Grottaferrata che si aggiunge alla palestra comunale di Frascati (in via Conti di Tuscolo) e a quella della “Greggi Sport “a Monte Porzio.