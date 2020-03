Commerciale, vendita e marketing: le migliori offerte per le professioni del settore

Come trovare le migliori offerte di lavoro sul mercato nel settore commerciale, delle vendite e del marketing? I professionisti di questo settore possono contare su uno strumento che permette loro di trovare le migliori offerte di lavoro sul mercato e di ricevere un’assistenza qualificata. Adecco Sales & Marketing si occupa in particolare di mettere in contatto le professioni più richieste, in linea con il profilo e l'esperienza dei candidati.

I principali profili gestiti da Adecco Marketing sono:

Promoter;

Merchandiser;

Store Manager, Addetto alle vendite;

Responsabile marketing, Product Manager, Brand Manager;

Responsabile commerciale, Area Manager, Key Account Manager;

Agenti mono e plurimandatari.

Oltre ad offrirti le migliori opportunità di lavoro in ambito Marketing, Commerciale e Vendite, Adecco Sales & Marketing garantisce ai candidati assistenza legale o lavorativa gratuita e percorsi di sviluppo di carriera.

I neolaureati o i professionisti in cerca di un nuovo lavoro, possono avvalersi della consulenza delle filiali Adecco, con il supporto di un team di recruiter specializzati, in grado di seguire lungo tutto il processo di ricerca di opportunità professionali.

Adecco Sales & Marketing permette ai candidati di entrare in contatto con realtà aziendali italiane e multinazionali e trovare il percorso di carriera in contesti dinamici e strutturati, con diverse opportunità di lavorare all’estero.

Adecco permette di accedere ad una serie di importanti possibilità: