Il Growth Hacker, il pagatissimo nuovo genio del web

Un genio del web o un super-esperto, capace di avere costantemente nuove idee e di sviluppare le strategie di crescita (“growth” in inglese) per la propria azienda.

Il mondo digitale si sviluppa ogni giorno, in modo costante, incessante, sempre più velocemente. Ormai sono milioni le aziende che hanno su Internet il loro business principale. Sono le numerosissime realtà che in rete:

creano siti

pubblicano articoli

lanciano promozioni

hanno i propri canali social

Growth Hacker: i requisiti per svolgere il lavoro più pagato della Silicon Valley

Negli States, in particolare nel tempio della Silicon Valley, quella del 'Growth Hacher' è ritenuta una figura indispensabile, fondamentale per fare della propria impresa un'idea innovativa e di successo.

Proprio per questo anche sul mercato del lavoro questo tipo di professionista sarà sempre più pagato. Secondo gli ultimi dati degli esperti Growth Engineers, infatti, il Growth Hacking è ad oggi nella classifica tra le professioni più pagate al mondo.

Un 'pirata della crescita' di successo è un mix tra:

un ingegnere informatico

un esperto di marketing

un ottimo content writer

un ottimo social media manager

Growth Hacker: le caratteristiche del pirata della crescita

ha un forte spirito imprenditoriale

ha una forte disciplina

è un team-leader

prende decisioni in base ai dati

Come si diventa un 'pirata della crescita' di successo

Per avere successo bisogna in primo luogo riuscire a raggiungere il più importante degli obbiettivi: dimostrare di essere capaci di ottenere risultati brillanti con budget ridotti.

Gli strumenti principali del 'pirata della crescita':

1) Ottimizzazione SEO, “Search Engine Optimization”: l’“ottimizzazione per i motori di ricerca” è l’insieme di strategie e pratiche che aumentano la visibilità di un sito internet migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca. L'obiettivo numero 1? Il primo posto nelle ricerche di Google.

2) Content e Email Marketing: i contenuti del sito e la posta elettronica vengono usati per acquisire nuovi clienti, fidelizzarne altri, convincere quelli precedenti a fare acquisti.

3) Social Marketing: gestione dei rapporti online, ottimizzazione delle pagine web per i social media, condivisione di foto, video e post in modo da raggiungere l'obiettivo di garantire la massima visibilità possibile alla propria azienda.

4) Pubblicità commerciale: promozione di un prodotto e fidelizzazione del pubblico tramite tv, radio, cartelloni pubblicitari ed il web.

Riassumento, il Growth Hacker è:

un esperto di comunicazione

un esperto di marketing

un esperto di prodotto

un amante dele nuove tecnologie

Ha ottime conoscenze:

di programmazione informatica (coding)

data analysis

finanza

networking

marketing

design

Presto il lavoro di “Growth Hacker” dall'America arriverà anche in Europa. Volete sapere quanto è pagato un Growth Hacker? La cifra si aggira tra i 60.000 e i 170.000 euro all’anno.