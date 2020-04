Operatori socio sanitari, posizioni aperte in tutta Italia: massima urgenza

L'emergenza causata dal Coronavirus va affrontata giorno dopo giorno. Tutti noi possiamo offrire il nostro contributo in questa situazione di emergenza sanitaria. Adecco ricerca con estrema urgenza operatori socio sanitari per strutture ospedaliere in tutta Italia.

I candidati si occuperanno principalmente di assistenza alla persona durante le sue attività quotidiane e di igiene personale, favorendo quindi il benessere e l'autonomia generale.

La risorsa avrà inoltre il compito di realizzare attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico. Completano il ruolo attività di supporto gestionale, organizzativo e formativo.

La ricerca di operatori socio sanitari è urgente in molte regioni italiane.

Per conoscere tutti i requisiti, la disponibilità richiesta e la tipologia di contratto offerta potete consultare il sito Adecco.

Attualmente si cercano candidati in:

Valle d'Aosta;

Emilia Romagna;

Friuli Venezia Giulia;

Lazio;

Lombardia;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Veneto (province di Padova e Treviso).

Si richiede disponibilità a lavorare su turni e nel weekend. Se sei in possesso di qualifica ASA e/o OSS invia il tuo curriculum vitae e fai la differenza in questo momento! Per avere maggiori informazioni, clicca qui e visita la sezione dedicata a questa offerta di lavoro.



fonte foto: freepik