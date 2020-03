Una nuova offerta di lavoro per oltre 30 Sap Consultant. Come candidarsi

Se sei una/o specialista SAP in cerca di nuove sfide professionali, questa offerta potrebbe fare al caso tuo! Adecco seleziona infatti su Roma oltre 30 SAP Consultant per azienda cliente leader nel settore IT.

Leggi l'offerta completa e invia il tuo cv.

Il ruolo

Dopo un training iniziale, verrai inserito presso aziende di Roma e hinterland a svolgere attività di consulenza. Ti occuperai di analisi funzionale, test e supporto alla formazione, fino alla fase di post avviamento di SAP.

I requisiti richiesti

Si ricercano giovani diplomati o laureati in materie scientifiche o economiche che abbiamo partecipato ad una academy SAP, e con breve esperienze nel ruolo.



Si offre un contratto in somministrazione a tempo determinato, finalizzato all'inserimento.



Candidati subito!