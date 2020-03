Coronavirus, dai supermercati alla sanità: le offerte di lavoro per fronteggiare l'emergenza

L'emergenza causata dal Coronavirus va affrontata ogni giorno.Tutti noi possiamo offrire il nostro contributo in questa situazione di emergenza sanitaria. In particolare, Adecco ha attualmente numerose posizioni aperte nei seguenti settori:

Settore pharma: (personale medico, infermieri, operatori socio sanitari, farmacisti);

Pulizie: (addetti alla pulizia, addetti alla sanificazione);

Food: (addetti di produzione, addetti al confezionamento, addetti alla consegna a domicilio);

Retail/GDO: (magazzinieri, addetti al rifornimento scaffali, fattorini, autisti, addetti alle consegne, addetti alla sicurezza, addetti alle vendite).

Per scoprire le figure professionali richieste, tutti i requisiti per la posizione e i contratti di lavoro offerti, potete visitare il sito Adecco.

Tutte le ricerche per le posizioni attualmente aperte hanno carattere d'urgenza. Invia il tuo curriculum vitae e fai la differenza in questo momento! Per avere maggiori informazioni, clicca qui.