Amazon cerca magazzinieri a Pomezia e Passo Corese

Sono passati “solo” due mesi dal comunicato ufficiale di Amazon Italia in cui si annunciava in maniera ufficiale (frosinonetoday.it aveva anticipato la notizia ad inizio del 2019) l’apertura entro la fine dell’anno della mega struttura all’interno del polo logistico di Colleferro, ma ai confini con il nord della Ciociaria, con l’avvio delle procedure di assunzione nei ruoli manageriali e tecnici. Due mesi in cui l’emergenza Coronavirus ha stravolto le vite di tutti noi ed i ritardi nei lavori del gigantesco magazzino con un’estensione di 10 ettari hanno subito dei rallentamenti cosi come quelli di completamento dell’altro magazzino della multinazionale francese Leroy Merlin che si trova lì di fianco.

I rallentamenti dei lavori

Rallentamenti dovuti al blocco totale imposto dall’emergenza sanitaria e confermati anche dal grande capo di Amazon la country manager Italia e Spagna Mariangela Marseglia in una recente video intervista con l’esperto di marketing Marco Montemagno e che fanno slittare, verosimilmente, il primo step dell’apertura ai primi mesi del 2021. Ma nonostante questo inevitabile rinvio l’azienda americana leader mondiale nel commercio on-line sta procedendo all’assunzione di nuove figure e si arriverà a 1400 persone in totale comprese quelle di Colleferro (Roma) e l’altro centro in provincia di Rovigo mentre vanno avanti le assunzioni anche nell'altro centro della provincia di Roma a Pomezia ed a Passo Corese (Rieti).

Le figure richieste da Amazon nella provincia di Roma

Per quanto riguarda le figure richieste per il momento nei magazzini di Pomezia e Passo Corese (Rieti) si tratta di Operatori di magazzino. Centri distribuzioni Amazon Lazio. Carico / scarico della merce. Ricevimento di pacchi, registrazione dei dati nel sistema informatico e controllo della qualità. Classificazione dei pacchi in base alle dimensioni e alla destinazione

Risoluzione degli imprevisti. Ordinare e trasportare pallet e pacchi in base alla destinazione

Per maggiori informazioni e per inviare ora la vostra candidatura potete accedere al sito Adecco