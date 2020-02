CEO for One Month: giovani talenti cercasi!

Cerchi un’opportunità di inserimento professionale fuori dall’ordinario? Hai una buona predisposizione al lavoro in team? Buone capacità relazionali, comunicative e di leadership? Sai gestire al meglio situazioni di stress? Conosci l'inglese? Potresti essere tu la persona che The Adecco Group sta cercando per il talent program CEO for One Month 2020.

Hai capito bene, per iniziare la propria carriera al top di una multinazionale leader nel mondo non esistono vincoli sul background accademico, a fare la differenza sono indubbiamente intraprendenza e voglia di fare. Insomma, per diventare il nuovo CEO per un mese di The Adecco Group basta crederci, per davvero!

Nell'edizione 2019 oltre 15.000 candidati in Italia e 260.000 a livello globale hanno risposto all'annuncio di The Adecco Group. Come fare per aderire all'iniziativa? Basta accedere al link e candidarsi, il termine ultimo è fissato per il 27 febbraio 2020.

Il programma nasce con l’obiettivo di scovare ambiziosi giovani di talento a livello globale, a loro viene data l’opportunità di condividere un mese di lavoro con gli Amministratori Delegati del Gruppo Adecco in 47 Paesi nel mondo.

In Italia, tra marzo e aprile, prenderà il via il processo di selezione dei candidati. Dopo una serie di test online di tipo attitudinale e psicometrico, colloqui telefonici e video interviste, i migliori 20 affronteranno una fase di assessment di gruppo nella sede centrale di The Adecco Group a Milano, che consentirà ai top performer di accedere alla fase finale: il Bootcamp.

L’obiettivo dei selezionatori sarà osservare il comportamento dei migliori giovani talenti d’Italia al di fuori della propria comfort zone, in una serie di prove non convenzionali sia individuali che di gruppo (come ad esempio escape room, improvvisazioni teatrali, speed date, elevator pitches, attività sportive e outdoor, di volontariato e beneficienza).

A giugno, durante il mese di affiancamento (shadowing), gli Amministratori Delegati delle singole Countries, in qualità di veri e propri mentori, prepareranno i propri CEO for One Month nazionali per la sfida internazionale, che si svolgerà tra fine estate ed inizio autunno, alla conquista di un posto da Global CEO for One Month al fianco dell’attuale CEO di The Adecco Group a livello mondo, Alain Dehaze.

Cosa aspetti? Ceo for One Month è solo l'inizio. Ne sono testimoni Ernesto Lamaina, CEO for One Month Italia 2015, che dopo un proficuo percorso di affiancamento e crescita al fianco di Federico Vione, ex AD Gruppo Adecco Italia, è diventato un CEO a tutti gli effetti a soli 26 anni, assumendo la direzione di Adia, nuovo brand di The Adecco Group. Mirko Raimondi, CEO for One Month Italia 2018, dopo il suo mese di affiancamento con Andrea Malacrida, attuale CEO The Adecco Group Italia, è “emigrato” a Zurigo per unirsi al Global Team IT di The Adecco Group. Alessandro Tentoni, CEO for One Month Italia 2019, al termine del suo mese al fianco di Andrea, è ora parte di PHYD, il nuovo progetto phygital del Gruppo.

Ora tocca a te. Non farti sfuggire l'occasione di essere il CEO for One Month 2020. Accedi alla selezione di The Adecco Group, è il tuo momento.