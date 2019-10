VIDEO | Viola Devis sbanca alla Festa del cinema, Favino le consegna il premio alla carriera

“Grazie per l’onore, grazie per il vostro amore”. Queste le parole pronunciate da Viola Davis mentre prende dalle mani di Pierfrancesco Favino il premio alla carriera che la quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma ha voluto assegnarle. “Questa città è l'unica in grado di farmi sentire Mick Jagger, una celebrità”, dice l’attrice statunitense.

Davis è uno dei volti più intensi e celebrati del cinema mondiale, protagonista di un Incontro Ravvicinato con il pubblico andato sold out, in cui ha ripercorsola sua lunga carriera fra cinema, televisione e teatro. Prima attrice afroamericana ad aggiudicarsi i premi Oscar, Emmy e Tony. Candidata per tre volte agli Academy award, ha vinto nel 2017 il riconoscimento come miglior attrice non protagonista per Barriere. Ha inoltre ricevuto due Tony Award per il suo lavoro nelle opere teatrali “Barriere” e “King Hedley II”, mentre nel 2015 è stata la prima interprete afroamericana a ottenere il premio Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per Le regole del delitto perfetto, per cui ha ricevuto altre due candidature nel 2016 e nel 2019.