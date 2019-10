VIDEO | Roma ha occhi solo per Scorsese: dal red carpet al suo “The Irishman”, fatto con tecnologia CGI

La lunga giornata di Martin Scorsese al Festa del Cinema di Roma, inizia con la proiezione dedicata alla stampa piena. Impossibile entrare. Tanto che l’Auditorium, oltre alla Petrassi, mette a disposizione subito la Sala Studio. Ed era difficile pensare andasse diversamente. Il suo "The Irishman" è la punta di diamante di tutta la kermesse. Film prodotto da Netflix con un cast d’eccezione: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Scorsese spiega, durante la conferenza stampa, come ha utilizzato la tecnologia CIG in grado di “svecchiare” i protagonisti anche di 30: “Potevo usare attori più giovani per quella parte di film ma non sarebbe stato lo stesso - spiega il regista -. Non c’era nulla sulle cineprese, ma un doppio monito mostrava l’effetto. Una cosa pazzesca”.

Dal red carpet il regista saluta i tanti fan in attesa solo per lui. Alla proiezione del film, tra il pubblico, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.