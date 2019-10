VIDEO | Festa del cinema di Roma, Ron Howard racconta il suo "Pavarotti": "L'Opera racconta la sua vita"

“Quando ho iniziato a comprendere le arie, ha capire l’opera e le storie dentro quelle canzoni, ho deciso di mettere le sue performance in modo tale che fossero in grado di raccontare i momento della sua vita”. Ron Howard, regista premio Oscar, racconta così il suo “Pavarotti”. Un film-documentario che percorre la vita, privata e pubblica, del grande tenore italiano in grado di conquistare il mondo intero durante la sua lunga carriera.

Un ritratto per nulla scontato, che mostra al pubblico il lato umano di Pavarotti, ma anche l’enormità dell’Opera, della musica, della sua voce.