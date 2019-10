VIDEO | “Il ladro di giorni” alla Festa del cinema di Roma, primo film italiano in concorso con Scamarcio

Dal romanzo al film. Guido Lombardi trasforma in immagini il suo omonimo libro. Un racconto on the road dove il protagonista è i’intenso rapporto tra padre e figlio. Timori, paure, preoccupazioni. Riccardo Scamarcio e il giovanissimo Augusto Zazzaro, i protagonisti della pellicola.

“Questo rapporto tanto inteso tra i due è il cuore del film - spiega Scamarcio -, spero davvero che questo si colga”. “E’ stato bello ed emozionante per me - dice invece Zazzaro, al suo debutto cinematografico ad 11 anni -, meno faticoso di quanto mi avevano detto. Ho dei bei ricordi con Riccardo”. “Il romanzo mi ha dato la possibilità di approfondire quanto più possibile questa storia - sottolinea il regista -, ed ero molto sicuro di quello che volevo dal film e dagli attori”.