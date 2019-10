VIDEO | Martin Scorsese racconta The Irishman: "Tra De Niro e Al Pacino una grande alchimia"

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti di The Irishman, per la prima volta tutti insieme nello stesso film. Ma non solo, perché Martin Scorsese decide di mostrarli nel corso dei loro 30 anni di vita, “ringiovanendoli” grazie ad una nuova tecnologia che gli ha permesso di tenerli insieme nel corso di tutto il film: Potevo usare dei giovani attori, ma no volevo - spiega Scorsese -, doveva essere un film tra amici".

Un lavoro intenso, in grado di farti esplorare il personaggio nella sua intimità: “Fragilità, amore e mortalità, quella che spetta a tutti noi”, spiega il regista durante la conferenza stampa di lunedì 21 ottobre.

Un film prodotto da Netflix, in uscita nella sale il prossimo 4 novembre, in streaming il 27. E a chi gli chiede se è d’accorto, Scorsese risponde: “Per vedere i film bisogna farli e solo Netflix avrebbe finanziato questo costoso progetto. Quattro settimane sono molto, spesso nella mia carriera i cinema lasciavano i film nelle sale solo due”.