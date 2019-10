VIDEO | Alla Festa del cinema di Roma arriva La Famiglia Addams, al debutto come doppiatrice la Bertè

“Mi piace perché è rock, credo di aver trovato il via per una nuova carriera”. Un’esplosiva Loredana Bertè sfila sul red carpet dell’Auditorium domenica 20 ottobre in occasione della presentazione del film d’animazione “La Famiglia Addams”, alla Festa del cinema di Roma.

Insieme a lei, anche gli altri componenti del cast: Virginia Raffaele nei panni di Morticia, Pino Insegno in quelli di Gomez. “Vestire i panni di un cartone animato ti permette di essere lui per sempre - dice Insegno -, quando dai la voce ad attori loro hanno la loro storia, così è diverso, Il film è davvero molto bello, fatto bene e per la famiglia”. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli danno voce ai figli Mercoledì e Pugsley, mentre nel ruolo di Zio Fester c’è Raoul Bova.

Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan, “La Famiglia Addams” uscirà nelle sale italiane giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween.