VIDEO | Festival del cinema di Roma, è il giorno di Edward Norton: “Essere qui con un mio film è un sogno”

“Sono cresciuti con i film italiani, da Fellini a De Sica, quindi essere qui per me è un sogno”. Queste le parole di Edward Norton, attore e regista statunitense, primo grande protagonista del Festival del Cinema di Roma con “Motherless Brooklyn”, pellicola in cui è anche regista.

Accanto a lui sul red Carpet la bellissima attrice Gugu Mbatha-Raw, protagonista della pellicola, e Bonny Cannavale, al festival con tre film. Presente anche John Turturro e Bill Murray che nei prossimi giorni ritirerà i premio alla carriera.