A via Veneto torna la Dolce Vita: paparazzi e divi sul “red carpet” del centro

Non solo Auditorium Parco della Musica, musei, teatri e palazzi prestigiosi: la Festa del Cinema di Roma sbarca anche nel cuore della città.

Accadrà sul red carpet: il “fuori salone” della Festa del Cinema

Per uno degli appuntamenti di “Accadrà sul red carpet”, la rassegna di musica, danza, arte e cultura che celebra il mondo della celluloide e il suo legame con la Capitale, a via Veneto torna la Dolce Vita.

A via Veneto torna la Dolce Vita

Attori in costume, auto d’epoca e un’atmosfera che riporterà tutti al periodo magico a cavallo tra la fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ‘60: tra il Ristorante Doney e l’Harry’s Bar, andrà in scena un flash mob ideato e organizzato da Hdrà nell’ambito di ‘Accadrà sul Red Carpet’.

“Rivivremo il passaggio che c’era allora su questa strada – spiega il regista dell’evento, Giancarlo Scarchilli - con i personaggi famosi che si dividevano tra viscontiani e felliniani, attori famosi dell’epoca che scenderanno dalle auto per prendere un aperitivo da Doney, i paparazzi a fotografare, gli agenti cinematografici, i nobili, i giovani in cerca di una chance, le donne con spacchi vertiginosi”.

A via Veneto paparazzi e divi

All’Harry’s bar una troupe in piena regola si preparerà a girare come un tempo una scena di un film e quattro attori simuleranno una vivace discussione.

"Abbiamo concepito questa manifestazione per promuovere il cinema di qualità e la città di Roma nei giorni dedicati alla settima arte, coinvolgendo cittadini, turisti e celebrità internazionali” – aveva spegato Mauro Luchetti, presidente del gruppo di comunicazione Hdrà.

La Dolce Vita a via Veneto: basta un costume per partecipare

Non solo dunque un evento per attori professionisti e figuranti ingaggiati dagli organizzatori: tutti potranno partecipare come comparse nella via Veneto della Dolce Vita. Una sola condizione: abbigliamento adeguato all’epoca.

Roma dunque per una sera torna nel periodo tra la fine degli anni ’50 e ’60. L’appuntamento è per mercoledì 23 ottobre, a partire dalle ore 19.