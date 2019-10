The Irishman su Netflix: ecco quando esce in streaming e al cinema

The Irishman al cinema dal 4 al 6 novembre, distribuito dalla Cineteca di Bologna come evento, e poi alla fine del mese su Netflix.

The Irishman al cinema e su Netflix

Il film di Martin Scorsese, presentato alla Festa del Cinema di Roma, si preannuncia già come un successo: nel cast Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. The Irishman sarà su Netflix a partire dal 27 novembre.

The Irishman, su Netflix la saga sulla criminalità

The Irishman è un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo.

Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

The Irishman: ecco il libro da cui è tratto

Un film in grado di conquistare il grande pubblico. E se The Irishman su Netflix o al cinema non basta, ecco il libro da cui è stato tratto: The Irishman di Charles Brandt uscirà in italiano per Fazi Editore il 24 ottobre. A curarne la traduzione Giuliano Bottali e Simonetta Levantini.