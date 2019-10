Ragazze, la mostra nel Fuori Salone della Festa del Cinema a Palazzo Merulana

In occasione di Rome Art Week 2019, la settimana dell’arte contemporanea a Roma, Palazzo Merulana presenta Ragazze, mostra personale di Lucianella Cafagna, a cura di Marco Di Capua. La mostra fa parte del programma della 14° edizione della Festa del Cinema di Roma.

Ragazze è un’antologica di Lucianella Cafagna. L’artista romana lavora da vent’anni intorno alla tema dell’adolescenza, concentrandosi in particolare sulla figura archetipica della fanciulla-ninfa, nella storia dell’arte come nella psicologia del profondo.Cafagna vuole celebrare questa figura nella sua declinazione contemporanea, dedicando le sua opera a tutte le nuove coraggiose Antigoni comparse sulla scena da qualche anno.

Antigone infatti è da sempre considerata il simbolo della lotta contro il potere, della ribellione solitaria e romantica contro l’ingiustizia di un tiranno.



Vernissage mercoledì 23 ottobre 2019, ore 19.00

conversazione con Concita De Gregorio



Finissage lunedì 28 ottobre, ore 18.30.

Marco Ferrante presenta il romanzo di Valentina Orengo, Più in alto del giorno.



Giovedì 24 ottobre, ore 18.30

Singin’ in the Rain / Effetto Notte Andrea Minuz / Marina Sagona. L’evento rientra nella programmazione della Festa del Cinema di Roma, sezione “Duel”.

Sabato 26 ottobre ore 19.00

"Quer Pasticciaccio brutto de Via Merulana" Fabrizio Gifuni. L’evento rientra nella programmazione della Festa del Cinema di Roma, sezione “Fedeltà/Tradimenti”.



Modalità di partecipazione

La mostra è visitabile dal 24 al 28 ottobre 2019 con biglietto d’ingresso di Palazzo Merulana.

Partecipazione gratuita al vernissage, eventi e finessage fino ad esaurimento posti disponibili.

Info 0639967800 | info@palazzomerulana.it