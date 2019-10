I playmobil diventano grandi: nel movie per i 45 anni le voci di J-Ax e Cristina D’Avena

“Pazzesca!” – così, utilizzando l’espressione spesso ripetuta dal suo personaggio, Cristina D’Avena commenta la sua partecipazione in Playmobil The Movie.

Nel film d’animazione che celebra i 45 anni dello storico marchio di action figure per bambini, era il 1974 quando la linea fu presentata alla fiera del giocattolo di Norimberga, la cantante e regina delle sigle cartoon presta la voce a Fata Madrina. Con lei, sempre in qualità di doppiatore, anche J-Ax che invece è il perfido imperatore Maximus.

“Fata Madrina è giocosa, insegna a credere in se stessi: una fata canterina, un personaggio allegro in cui mi sono ritrovata molto. Non a caso il suo ‘pazzesco’ è entrato a far parte di me: lo ripeto continuamente anche ai miei fan” – ha detto D’Avena.

Playmobil: The Movie è diretto da Lino DiSalvo, animatore e regista con una lunga esperienza alla Disney: noto ai più per essere il capo animatore per Frozen.

“Volevo portare tutta la mia esperienza pregressa in questo lavoro su Playmobil. I miei figli ne vanno pazzi così, da padre e da regista, volevo fare un film in cui i personaggi parlassero ai bambini e alle famiglie” – ha detto l’italoamericano.

Playmobil: The Movie

Playmobil: The Movie è la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno.

Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito.

Nel frattempo Charlie è diventato un guerriero vichingo dotato di una super forza, a causa della quale viene rapito da qualcuno di non ben identificato. Così Marla per ritrovare Charlie si avventura nei mondi fantastici di Playmobil.

In Playmobil J-Ax è l’imperatore Maximus

In Playmobil The Movie la voce del “cattivo”, l’imperatore Massimo è di J-Ax. “Mi sono divertito a prestare la voce a Maximus. Ho un bambino di tre anni e gioco tantissimo con Playmobil. Con i primi soldi fatti con la musica – racconta il cantante – ho acquistato da un collezionista un vecchio galeone dei pirati playmobil degli anni 80. Il messaggio che Playmobil The Movie dà è quello dell’importanza della fantasia: un messaggio per i bambini, ma soprattutto per gli adulti che non devono metterla da parte”.

Playmobil The Movie sarà nelle sale cinematografiche dal 31 dicembre 2019.