Playmobil The Movie, Cristina D’Avena è Fata Madrina: “Per il futuro? Progetti pazzeschi”

Dalle sigle dei cartoni animati al doppiaggio per il cinema: Cristina D’Avena è la voce di Fata Madrina in Playmobil. The Movie, il film che celebra i 45 anni dello storico e noto marchio di action figure per bambini.

Per Cristina D’Avena un’esperienza “pazzesca”, per dirlo con l’espressione tipica della fatina di Playmobil.

“Fata Madrina è giocosa, insegna a credere in se stessi: una fata canterina, un personaggio allegro in cui mi sono ritrovata molto. Non a caso il suo ‘pazzesco’ è entrato a far parte di me: lo ripeto continuamente anche ai miei fan” – ha detto D’Avena ai microfoni di RomaToday.

Ma non solo concerti sold out e la voce prestata al cinema, Cristina D’Avena ha in serbo altri interessanti progetti: pronta a sorprendere i suoi storici e sempre più numerosi fan.