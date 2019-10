Festa del Cinema, dal chiodo alla "Danny" di Travolta alle trasparenze di Miss Italia: le pagelle della sesta giornata

Prosegue la Festa del Cinema di Roma. Sul red carpet continuano ad arrivare star di calibro internazionale, grandi attori e registi, ma anche bellezze mozzafiato italiane e straniere. Ogni giorno, dal mattino alla sera, il tappeto rosso dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma in palcoscenico di star, alcune più acclamate, altre meno. Alcune che amano intrattenersi con i fan, altre che salutano da lontano senza dare troppa confidenza.

Ma la giornata di martedì 22 ottobre, alla Festa del Cinema di Roma, è stata in assoluto quella con il red carpet più bello. Già negli scorsi giorni grandi divi del mondo del cinema avevano percorso la guida rossa della kermesse, da Edward Norton a Martin Scorsese, ma mai c'era stata una standing ovation come quella per John Travolta.

John, l'amico di tutti

John Travolta è arrivato oggi all'Auditorium Parco della Musica per parlare del suo ultimo film 'The fanatic' e per ricevere il Premio Speciale. Prima ha incontrato la stampa con un look sportivo e un chiodo alla Danny di Grease, poi è stato protagonista del red carpet più entusiasmante di questa 14esima edizione di Festa del Cinema. Abito nero, camicia bianca, sorriso smagliante e quella incredibile voglia di dedicare spazio a tutti. Dalle interviste dei giornalisti a bordo red carpet, ai selfie e agli autografi con i fan. Un grande amico di tutti, carismatico, affettuoso, unico. Il nostro voto è un ben 10 (con lode!).

Martedì romano alla Festa del Cinema

Un martedì “romano” che ci piace, quello del 22 ottobre alla Festa del Cinema. Proiettato tra gli eventi speciali ‘Nick Drake-Songs for a conversation’: un’ode al cantante e chitarrista britannico di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours. Alla regia Giorgio Testi, regista quarantunenne di respiro internazionale: ha lavorato con Oasis, Sting, Amy Winehouse, Adele, Elton John, Rolling Stones e Gorillaz, oltre che con alcuni dei marchi più importanti al mondo come Adidas, Sony, Nike, Armani e Versace.

A Giorgio Testi anche lo Special Award International del Roma Videoclip come regista dell’anno per il video di “Scusate se non piango” di Daniele Silvestri. Al cantautore romano, sempre all’intero della kermesse che omaggia il connubio tra musica e cinema, il riconoscimento come “artista dell’anno”. Una parentesi romana ricercata, non scontata, a cui diamo un bell'8.

Miss Italia sul red carpet, trasparenze sexy

Musa della giornata, sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica, è stata Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Una bellezza mediterranea mozzafiato, in un abito nero prezioso, lavorato, con pizzo, perline, volant, frange e punti luce e trasparenze per un effetto vedo-non vedo molto sensuale. Voto 7, non ci sbilanciamo oltre perché il long dress è stato sfoggiato quando era ancora giorno (ma era prettamente un abito da sera). Con la luminosa corona in testa e quel portamento principesco, comunque, Miss Italia ha sempre il suo fascino.

Renèe Zellweger grande assente

Ci sarebbe piaciuto vedere il look sul red carpet di Renée Zellweger, ci sarebbe piaciuto sentire le sue impressioni sul film Judy di Ruper Goold di cui lei è protagonista, ma dell'attrice - all'Auditorium Parco della Musica - neanche l'ombra. Il regista del film se l'è dovuta sbrigare da solo. Red carpet in solitaria, idem per la conferenza stampa. Risultato? Con la sua eleganza, la sobrietà, il sorriso fascinoso e la passione con cui ha raccontato il suo film alla stampa, Goold si è preso il palcoscenico e ha conquistato il pubblico. Voto alla Zellweger 4. Voto al Rupert Goold 9.

L'oro della regista Klaartje Quirijns non convince

Un look semplice, forse troppo, non ha impreziosito la regista di Your Mum and Dad Klaartje Quirijns. Bella in ogni caso, nella sua sobrietà, la regista si è presentata sul red carpet con un abito oro e un coprispalle di piume nero. Un outfit che non convince. Voto 5.

Il total black di Tosca rovinato da una collana...

Martedì 22 ottobre la musica è andata a fare visita a Casa Alice con Tosca. L'artista è arrivata nella location della sezione parallela della Festa del Cinema con un abito nero total black, forse troppo elegante per l'occasione. Ma ha non convincere è soprattutto la sua collana vistosa con cuori d'argento (o acciaio). Un look non azzeccatissimo. Voto 6.