VIDEO | Festa del Cinema, ovazione per John Travolta. Sul red carpet gioca con i fan: "Rispondo loro con l’amore"

Fan in delirio alla ricerca di un selfie o di un autografo, mentre sul red carpet si può udire la celebra colonna sonora di “Pulp Fiction. E poi “John vieni qui”, “John, John”. Una vera e propria ovazione per John Travolta, alla Festa del cinema di Roma, martedì 22 ottobre, per presentare il suo ultimo lavoro e per l’incontro con il pubblico guidato da Antonio Monda per la sezione “Incontri Ravvicinati”.

L’attore, visibilmente emozionato, si avvicina per firmare autografi, scambiare una risata e mettersi in posa: "Li amo e rispondo con l'amore", dice Travolta. E sulla sua lunga carriera: "Ho fatto tanti film e lavorato con molti registi, amo semplicemente fare l'attore. Mi da la libertà".