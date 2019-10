Laura Biagiotti, il docu-film sulla stilista romana alla Festa del Cinema (e presto in tv)

Non solo Bill Murray e il Premio alla Carriera, la terza giornata della Festa del Cinema di Roma ha dato spazio anche alla moda italiana accendendo i riflettori su una delle pioniere a livello mondiale: Laura Biagiotti. Nel pomeriggio di sabato 19 ottobre, infatti, è stato presentato Illuminate - Laura Biagiotti, il docu-film diretto da Maria Tilli e in onda su Rai3 il prossimo 31 ottobre.

Serena Rossi racconta Laura Biagiotti

Dopo il bellissimo ritratto di Pavarotti di Ron Howard, dunque, la Festa del Cinema ha acceso i riflettori sul racconto di un altro personaggio che ha lasciato il segno nella storia del nostro Paese e che ha un significato particolare per Roma. Il docu-film narra la storia privata e professionale di Laura Biagiotti che ha saputo imporsi in un settore duro e difficile senza mai perdere la propria tenerezza e femminilità.

A guidare il racconto l’attrice Serena Rossi, da anni amica della famiglia Biagiotti, insieme alla figlia della stilista, Lavinia. Tra i testimoni illustri del docu-film: Carla Fracci, Santo Versace, Nancy Brilli, Massimiliano Rosolino, Silvana Giacobini, Romina Power, Vittorio Sgarbi, Beppe Modenese.

Le parole della regista Maria Tilli

"Questo progetto è nato un anno fa, all'interno di una serie che si chiama Illuminate, già alla seconda edizione e in onda su Raitre. L'obiettivo è quello di narrare la storia di donne che sono state importanti per la storia italiana, in tempi non sospetti. Ho avuto modo di scegliere Laura Biagiotti perché mi incuriosiva questo personaggio pacato", ha raccontato a Romatoday la regista Maria Tilli.

Una personalità della quale la regista si è sin da subito innamorata: "Il lato più interessante di Laura Biagiotti è quello di essere stata una grande imprenditrice. Nel documentario da Sgarbi è anche definita una sorta di 'statista', è stata la prima donna ad andare in Cina, esportando la moda italiana, ma senza mai assumere atteggiamenti maschili", ha sottolineato la regista.

La regista Maria Tilli

Il documentario Illuminate - Laura Biagiotti fa parte di un format preimpostato, un docu-film fatto di interviste, repertorio e una parte di fiction guidata da un testimone, in questo caso da Serena Rossi, già amica di Lavinia Biagiotti, figlia della nota stilista: "Mi sono messa al servizio di questa vita pazzesca, di questa grande donna che ho avuto la fortuna di incontrare - ha detto Serena Rossi - un esempio incredibile. Tutti l'amavano, lei dice 'ero piccola, minuta', ma comunque l'ascoltavano per la sua delicatezza e la sua educazione veramente rare".

Un viaggio nella vita di Laura Biagiotti presentato alla Festa del Cinema di Roma. "Laura Biagiotti è Roma", ha infine concluso Maria Tilli.

Gallery