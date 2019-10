Foglietta e Minaccioni, omaggio a Franca Valeri alla Festa del Cinema: "Ha scritto la grammatica della comicità"

Alla Festa del Cinema di Roma non si presentano solo film, non si raccontano solo grandi storie, non si incontrano solo attori e registi sul red carpet: è anche l'occasione per omaggiare coloro che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale. La quarta giornata di kermesse, ad Alice nella Città - sezione parallela della Festa - è stata dedicata alla grande Franca Valeri.

"Un'omaggio scontato, perché non si può non omaggiarla. Franca Valeri è un'istituzione", con queste parole Fabia Bettini, direttrice artistica di Alice nella città, ha aperto l'incontro-omaggio dedicato alla grande attrice e sceneggiatrice italiana. Presenti nel salotto all'interno del "villaggio" della Festa del Cinema, le attrici Anna Foglietta e Paola Minaccioni e la giornalista e attrice cinematografica Piera Detassis (ex presidente della Fondazione Cinema per Roma).

Anna Foglietta e Paola Minaccioni omaggiano Franca Valeri

Entrambe romane, entrambe molto affezionate a Franca Valeri, Paola Minaccioni e Anna Foglietta hanno scelto di raccontare l'icona italiana di cinema, teatro e anche della tv, partendo da alcuni dei suoi film più belli. Paola Minaccioni ha scelto "Il segno di Venere" , Anna Foglietta "Il vedovo", entrambi di Dino Risi.

"Franca non fa mai niente per essere comica - ha commentato Paola Minaccioni - per me è la persona che ha scritto la grammatica della comicità. Ha dato la parola alle donne, è stata la prima donna autrice, le donne erano a servizio della comicità, ma non come portatrici di ironia personale. Lei ha aperto la strada a noi tutte".

Una grande lezione di vita, non ancora finita, ha sottolineato la Minaccioni: "Mi insegna che l'intelligenza fa la differenza. Che l'età è un'idea fisica ma non mentale e mi spinge ad essere più curiosa. E, ancora, mi insegna che si può essere rivoluzionari senza cadere nella maleducazione".

Sulla stessa linea anche Anna Foglietta che ha dedicato parole di stima e di affetto a Franca Valeri: "E' sempre stata molto libera nel suo modo di recitare. La sua intelligenza va celebrata - ha proseguito l'attrice romana - lo si vede dai suoi occhi brillanti, nel senso di vivi, capaci di captare ogni cosa. Questo fa la differenza. Un'intelligenza intuitiva che ha trasmesso cultura ma soprattutto elaborazione e intelligenza".

Poi la Foglietta ha sottolineato lo spirito combattivo che contraddistingue Franca Valeri ancora oggi: "In un'intervista letta di recente esprimeva la sua indignazione per la chiusura vergognosa del nostro Teatro Valle a cui lei è così legata, l'ha definita una grande colpa dell'Italia. Un aspetto che mi ha fatto riflettere, perché forse noi siamo tutti un po' sopiti, addormentati, abituati. Lei è altruista nella sua vecchiaia, una cosa che apprezzo moltissimo".