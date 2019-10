Foodpolis porta le orecchiette sul red carpet: street food pugliese all'ombra dell'Auditorium

C'è movimento in questi giorni in zona Auditorium, perché è entrata nel vivo la 14esima Festa del Cinema di Roma, ma anche perché un temporary restaurant sta facendo gola a molti. Per il terzo anno, infatti, Foodpolis, la città del gusto "made in Puglia" è tornata a far visita alla Festa.

Ad accogliere, coccolare e rifocillare i visitatori, gli addetti ai lavori, ma anche i veri protagonisti della Festa del Cinema, ci saranno: l’Osteria con i piatti tipici della cultura gastronomica regionale, la Vineria con una selezione delle migliori espressioni enoiche autoctone, il Cocktail-bar in cui i classici della miscelazione si contamineranno con le tipicità territoriali, le degustazioni street-food proposte da alcuni dei migliori produttori artigianali oggi operanti dal Gargano al Salento e, novità assoluta, il Food Market, dove sarà possibile trovare, conoscere più approfonditamente e acquistare a prezzi democratici tutto ciò che è stato gustato e degustato a Foodopolis.

Orecchiette, bombette, caciocavallo...l'autenticità del gusto pugliese all'Auditorium

Le porte di Foodpolis, enclave del gusto pugliese più autentico all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, saranno aperte fino al prossimo 27 ottobre. Un modo divertente, ma anche gustoso, di vivere la kermesse cinematografica. E, perché no, un angolo da esplorare anche se non si farà visita alla Festa.

Potrete scegliere tra le tipiche orecchiette, mantecate - con vari condimenti tradizionali - in grandissime padelle (uno spettacolo folcloristico da non perdere). E, ancora, le tipiche bombette pugliesi, la burrata di Andria, il pane di Altamura, il capocollo di Martina Franca, il caciocavallo Podolico Negroamaro e, ovviamente, il primitivo di Manduria.

Il successo di Foodpolis già dai primi giorni di Festa del Cinema

La cucina pugliese torna, così, ad essere un successo alla Festa del Cinema di Roma. Soprattutto al calar del sole, già dalle prime giornate di kermesse, tante le persone incuriosite dal temporary restaurant allestito nel villaggio dell'Auditorium Parco della Musica. C'è la fila per le orecchiette e anche per il Caciocavallo Negroamaro e Primitivo, i tavoli e i piccoli salottini allestiti sono tutti pieni, la gente chiacchiera, si gusta le specialità pugliesi e apprezza questo angolo "made in Puglia" che resterà aperto fino alla prossima domenica, giorno di chiusura della Festa.

Foodopolis è un concept di cultura gastronomica pugliese itinerante ideato, progettato e gestito da NOAO, societàdi consulenza e servizi in ambito enogastronomico, che quest’anno per la terza volta che quest’anno per la terza volta realizzerà e gestirà l’area food della Festa del Cinema, contando sul sostegno di partner prestigiosi all’insegna di una visione sinergica e dinamica della promozione e affermazione della migliore cultura imprenditoriale pugliese.