La Festa del Cinema di Roma al Policlinico Gemelli: proiezioni per i malati e i loro familiari

Prosegue per il terzo anno consecutivo la collaborazione con MediCinema Italia Onlus e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. In contemporanea con le sale dell’Auditorium Parco della Musica, i degenti del Gemelli con i loro familiari potranno assistere ad alcuni film selezionati nel programma ufficiale della Festa del Cinema di Roma, scelti con attenzione per un pubblico molto speciale.

Da aprile 2016 è in funzione una vera sala cinema all’interno del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, entrata a regime a settembre dello stesso anno con un programma bisettimanale dedicato al sollievo e riabilitazione dei pazienti, il martedì per tutti i ricoverati e il giovedì per i piccoli degenti dei reparti pediatrici. La programmazione filmica in contemporanea a quella delle “normali” sale cittadine – grazie al sostegno di tutte le aziende di produzione e distribuzione cinematografica – è rivolta ai malati e ai loro familiari e accompagnatori: un innovativo strumento che accompagna le terapie tradizionali e si propone come percorso riabilitativo.

Il metodo e la gestione del programma, su base nazionale, è in capo a MediCinema Italia Onlus, che ha promosso dall’avvio dell’attività di cineterapia, progetti di ricerca e monitoraggio scientifico in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e altre strutture socio sanitarie delle città in cui MediCinema è presente.

www.medicinema-italia.org