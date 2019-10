Festa del Cinema di Roma: Kore-eda Hirokazu e Max Ophüls protagonisti delle Retrospettive

Saranno dedicate a due grandi esponenti del cinema mondiale Le Retrospettive della XIV Edizione della Festa del Cinema di Roma, a cura di Mario Sesti. In collaborazione con Ambasciata del Giappone e Istituto Giapponese di Cultura in Roma, sarà approfondita l’opera di Kore-eda Hirokazu (protagonista di un "Incontro Ravvicinato"), regista di culto, autore di un cinema in grado di affrontare in profondità e con originalità temi quali la vita e la morte, le relazioni famigliari, gli affetti e la memoria. La seconda retrospettiva sarà dedicata al tedesco Max Ophüls, considerato uno dei più sofisticati e brillanti autori della storia della settima arte, imprescindibile punto di riferimento per molti cineasti, fra cui Stanley Kubrick.

Kore-eda Hirokazu

(In collaborazione con Ambasciata del Giappone e Istituto Giapponese di Cultura in Roma)

Se Maborosi è il big bang del cinema di Kore-eda, i film successivi sono i pianeti e le stelle che ha generato. Il suo stile si è perfezionato lavorando con cura dei temi ricorrenti (la memoria, l’isolamento, il lutto), la sua messa in scena mostra, soprattutto all’inizio, segni evidenti del suo apprendistato documentario. Grazie al suo enorme talento ha realizzato film da manga e da libri, film di genere fantastico e di samurai, ha un’attitudine particolare per trasformare i bambini in personaggi. Usa le inquadrature di raccordo e le scene di famiglia come Ozu, la sua messa in scena non è sferzata da angolazioni inaudite, camerawork avvolgenti, turning point, estremismi sentimentali e sociali, dall’ossessione del melodramma così frequente nella culture asiatiche: al contrario, Kore-eda dissemina le risonanze del dramma nel ricordo di antiche canzoni, alimenta la sua messa in scena di dettagli minuti, riempie le sue inquadrature di scorci domestici, dialoghi quotidiani ed esterni semidocumentari che consegnano, soprattutto allo sguardo occidentale, una forma sconosciuta di de-drammatizzazione. Come se Kore-eda avvese scoperto il segreto di come raccontare il dolore e la sua terapia nello stesso tempo. La Festa del Cinema celebra il grande cineasta giapponese con una retrospettiva di nove fra le sue opere più significative.

I FILM IN RETROSPETTIVA



MOU HITOTSU NO KYŌIKU – INA SHOGAKKŌ HARU GUMI NO KIROKU | LESSONS FROM A CALF

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 1991, 47’ | Doc |



MABOROSHI NO HIKARI | MABOROSI

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 1995, 110’

Cast: Makiko Esumi, Takashi Naito, Tadanobu Asano, Gohki Kashiyama, Ren Osugi



DARE MO SHIRANAI | NOBODY KNOWS | NESSUNO LO SA

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2004, 140’

Cast: Yūya Yagira, You, Ayu Kitaura, Hiei Kimura, Momoko Shimizu



ARUITEMO ARUITEMO | STILL WALKING

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2008, 115’

Cast: Hiroshi Abe, Yui Natsukawa, Kirin Kiki, Yoshio Harada, Shohei Tanaka



KÛKI NINGYÔ | AIR DOLL

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2009, 125’

Cast: Bae Doo-na, Arata, Itsuji Itao, Joe Odagiri, Masaya Takahashi



KISEKI | I WISH

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2011, 128’

Cast: Kōki Maeda, Oshirō Maeda, Nene Otsuka, Joe Odagiri, Hiroshi Abe



ISHIBUMI

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2015, 85’ | Doc |



SANDOME NO SATSUJIN | THE THIRD MURDER

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2017, 124’

Cast: Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Mikako Ichikawa, Yuki Saito, Suzu Hirose



MANBIKI KAZOKU | SHOPLIFTERS | UN AFFARE DI FAMIGLIA

di Kore-eda Hirokazu, Giappone, 2018, 121’

Cast: Kirin Kiki, Lily Franky



Venerdì 18 ottobre alle 18:30 proiezione gratuita di Shoplifters in versione originale, con sottotitoli in italiano, presso l’Istituto Giapponese di Cultura (via A.Gramsci, 74). Sarà presente il regista Kore-eda Hirokazu.

Ritiro biglietti (max 2 a persona) presso INFOPOINT Festa del Cinema di Roma, venerdì 18 ottobre dalle 10, fino a esaurimento.

Max Ophüls

La Festa del Cinema di Roma realizza un viaggio all’interno della straordinaria opera di Max Ophüls proponendo al pubblico una retrospettiva di quattordici film firmati dal maestro tedesco. Il cinema di Ophüls è sempre stato oggetto di ammirazione da parte di grandissimi registi: alcuni di loro sono stati tra i più carismatici della storia della settima arte, come ad esempio François Truffaut e Stanley Kubrick. Se il primo rimaneva ipnotizzato dal perfezionismo dello stile di Ophüls, il secondo amava la tecnica dei suoi lunghi carrelli. “La felicità non è mai gaia”, si dice in uno dei suoi film più belli, Il piacere, tratto da Maupassant. È forse l’unica sentenza che possa avvicinarsi ad un significativo epitaffio da apporre sul monumento che la sua intera filmografia ha disseminato in quasi trent’anni di cinema. I film di Ophüls, infatti, sono deliziosamente divertenti e rovinosamente tragici: il suo primo capolavoro, Amanti folli, è la storia di un amore illecito e travolgente sullo sfondo della Vienna di fine secolo; il suo ultimo, Lola Montès, racconta di una donna le cui infelici avventure sentimentali sono state trasformate in un grandioso e terribile spettacolo circense.

I FILM IN RETROSPETTIVA



LIEBELEI | AMANTI FOLLI

di Max Ophüls, Germania, 1933, 88’

Cast: Magda Schneider, Wolfgang Liebeneiner, Luise Ullrich, Willi Eichberger, Gustaf Gründgens, Olga Tschechowa



LA SIGNORA DI TUTTI

di Max Ophüls, Italia, 1934, 89’

Cast: Isa Miranda, Memo Benassi, Tatyana Pavlova, Friedrich Benfer, Franco Coop, Nelly Corradi



DIVINE

di Max Ophüls, Francia, 1935, 82’

Cast: Simone Berriau, George Rigaud, Gina Manès, Philippe Hériat, Paul Azaïs, Catherine Fonteney



LA TENDRE ENNEMIE | LA NOSTRA COMPAGNA

di Max Ophüls, Francia, 1936, 69’

Cast: Simone Berriau, Georges Vitray, Marc Valbel, Lucien Nat, Jacqueline Daix, Catherine Fonteney



YOSHIWARA | YOSHIWARA, IL QUARTIERE DELLE GEISHE

di Max Ophüls, Francia, 1937, 88’

Cast: Michiko Tanaka, Sessue Hayakawa, Pierre Richard-Willm, Foon Sen, Roland Toutain, Camille Bert



SANS LENDEMAIN | TUTTO FINISCE ALL’ALBA

di Max Ophüls, Francia, 1939, 82’

Cast: Edwige Feuillère, Georges Rigaud, Paul Azaïs, Daniel Lecourtois, Georges Lannes, Pauline Carton



DE MAYERLING À SARAJEVO | DA MAYERLING A SARAJEVO

di Max Ophüls, Francia, 1940, 95’

Cast: Edwige Feuillère, John Lodge, Gabrielle Dorziat, Jean Worms, Aimé Clariond, Marcel André



LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN | LETTERA DA UNA SCONOSCIUTA

di Max Ophüls, Stati Uniti, 1948, 87’

Cast: Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians, Marcel Journet, Art Smith, Carol Yorke



CAUGHT | NELLA MORSA

di Max Ophüls, Stati Uniti, 1949, 88’

Cast: Barbara Bel Geddes, Robert Ryan, James Mason, Frank Ferguson, Curt Bois, Ruth Brady



THE RECKLESS MOMENT | SGOMENTO

di Max Ophüls, Stati Uniti, 1949, 82’

Cast: James Mason, Joan Bennett, Geraldine Brooks, Henry O’Neill, Shepperd Strudwick, David Bair



LA RONDE | LA RONDE: IL PIACERE E L’AMORE

di Max Ophüls, Francia, 1950, 93’

Cast: Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani, Simone Simon, Jean-Louis Barrault, Isa Miranda



LE PLAISIR | IL PIACERE

di Max Ophüls, Francia, 1952, 97’

Cast: Jean Galland, Claude Dauphin, Madeleine Renaud, Jean Gabin, Daniel Gélin, Simone Simon



MADAME DE… | I GIOIELLI DI MADAME DE…

di Max Ophüls, Francia, Italia, 1953, 100’

Cast: Danielle Darrieux, Charles Boyer, Vittorio De Sica, Jean Debucourt, Jean Galland, Mireille Perrey



LOLA MONTÈS

di Max Ophüls, Francia, Germania Ovest, 1955, 110’

Cast: Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook, Henri Guisol, Lisa Delamare, Paulette Dubost