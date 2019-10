Festa del Cinema: tutti i film della Selezione Ufficiale

Si scaldano i motori della 14esima Festa del Cinema di Roma che torna nella Capitale, da giovedì 17 a domenica 27 ottobre. Dieci giorni di proiezioni, incontri ravvicinati, dibattiti, mostre, e tanto altro.

La Selezione Ufficiale della Festa del Cinema

Trentatre i film ospitati nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema. Trentatre titoli il cui obiettivo primario vuole essere quello di offrire qualità ed eccellenza in tutte le espressioni cinematografiche: nel cinema indipendente, nella produzione di genere, nell’opera di autori affermati, in quella di registi emergenti, nella ricerca e nella sperimentazione, nel cinema di dichiarata vocazione spettacolare, nell’animazione, nella visual art e nei documentari.

Ad aprire la Festa del Cinema di Roma sarà "Motherless Brooklyn"di Edward Norton. Grande attesa per The Irishman di Martin Scorsese, che ha scelto proprio la Festa del Cinema di Roma per presentare la pellicola che vede protagonisti Robert De Niro, Joe Pesci e Al Pacino. Alte le aspettative per Waves di Trey Edward Shults, Downtown Abbey di Michael Engler; Hustlers, film sul mondo delle spogliarelliste con Jennifer Lopez. Tanta curiosità per Pavarotti, il documentario di Don Howard dedicato al grande tenore. Presenti anche alcuni film italiani nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma: si tratta de Il ladro di Giorni di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio e del documentario di Alessandro Piva "Santa Subito".

Film in concorso: elenco completo

Ecco di seguito l'elenco completo nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema:

438 Days (Titolo ufficiale "438 Dagar")

1982

The Aeronauts

Antigone

Two of Us (Titolo originale "Deux")

Downton Abbey

Drowning

The Farewell

Happy Birthday (titolo originale "Fête de famille")

Honey Boy

Hustlers

The Irishman

Judy

Your Honour

Il ladro di giorni

Le meilleur reste à venir

Military Wives

Motherless Brooklyn - FILM D'APERTURA

Mistify: Michael Hutchence

Nomad. In the footsteps of Bruce Chatwin

On Air

Pavarotti

Rewind

Santa Subito

Run with the hunted

Scary stories to tell in the dark

Tantas Almas

Trois jours et une vie

Willow (titolo originale "Vrba")

Waves

Western stars

Where’s my Roy Cohn?

Your mum and your dad