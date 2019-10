Chiude la Festa del Cinema di Roma: c’è l’omaggio ad Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti

Si spengono le luci sulla quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Decretato il vincitore del Premio del Pubblico BNL, andato a Santa Subito di Alessandro Piva, la domenica dell’Auditorium Parco della Musica vedrà come Evento Speciale di chiusura la presentazione de Il Peccato di Andrei Konchalovsky.

Il Peccato di Andrei Konchalovsky

Italia, 1512. Michelangelo è impegnato in due grandi progetti: ha appena terminato di dipingere la volta della Cappella Sistina ed è al lavoro sulla tomba di Papa Giulio II della Rovere. Con l’improvvisa morte del Papa e l’avvento dei Medici in Vaticano, resta coinvolto nel lungo e spietato conflitto tra le famiglie più potenti d’Italia. Sempre più pressato dai committenti, e accompagnato da visioni non distinguibili dalla realtà, è costretto a mentire e a manovrare per cercare di mantenere entrambi gli impegni. Il film sarà presentato dal regista Andrei Konchalovsky e Alberto Crespi. Alle ore 11.15 al MAXXI, il pubblico potrà assistere a Il Peccato: backstage.

Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti

La Festa del Cinema ricorda Andrea Camilleri e Ugo Gregoretti con Ugo & Andrea di Rocco Mortelliti in programma al MAXXI alle ore 17.30. Scherzi, battute e ricordi narrati con ironia e condivisione: sono gli ingredienti di questo dialogo a due voci fra un gigante della narrativa, Andrea Camilleri, e un titano della rivoluzione del linguaggio televisivo e audiovisivo, Ugo Gregoretti, filmato dalle rispettive figlie, Orsetta e Andreina.

Viaggio in Italia – La Corte Costituzionale nelle Carceri

Alle ore 16, come ultimo appuntamento del Rebibbia Festival, l’Auditorium del carcere accoglierà un incontro fra il Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi e i detenuti e le detenute in occasione della presentazione ai reclusi, molti dei quali protagonisti, di Viaggio in Italia – La Corte Costituzionale nelle Carceri di Fabio Cavalli, prodotto da Clipper Media con Rai Cinema. L’ingresso è libero con accreditamento obbligatorio a rebibbiafestival@gmail.com.

In programma gli ultimi appuntamenti con i due nuovi format, “Duel” e “Fedeltà/Tradimenti”.

Per “Duel”, al MAXXI alle ore 16, Jacopo Mosca e Gabriele Niola si confronteranno sulle serie tv “Il Trono di Spade” e “Lost”. Al MACRO Asilo alle ore 20 Nicola Calocero e Federica Aliano si sfideranno su DC Comics e Marvel.

Per “Fedeltà/Tradimenti” lo scrittore Gaetano Cappelli parlerà della trasposizione cinematografica del romanzo “Diva” scritto da Daniel Odier da cui è stato tratto il film omonimo del 1981 diretto da Jean-Jacques Beineix (MACRO Asilo ore 18).

Alle ore 19 a piazza San Lorenzo in Lucina, fra gli eventi di “Accadrà sul Red Carpet”, dove si potranno ascoltare, dal terrazzo di Palazzo Fiano, le colonne sonore dei film più amati della storia del cinema.



La programmazione della Festa del Cinema al Teatro Palladium proporrà, alle ore 20.30, la proiezione di The Report.

Le repliche della Festa del Cinema domenica 27 ottobre

Ricco il programma delle repliche. Alle ore 10 in Sala Sinopoli si terrà la proiezione straordinaria di The Irishman. Nella stessa sala, il pubblico potrà assistere anche a Western Stars (ore 15) e ancora a The Irishman (ore 20).

La Frecciarossa Cinema Hall ospiterà la proiezione straordinaria di Antigone (ore 14) e le proiezioni di Fête de famille (ore 16) e La Belle Époque (ore 18). Infine, alle ore 20.30, verrà proiettata la replica del Film vincitore del Premio del pubblico BNL Gruppo PNB Paribas: Santa Subito.

All’Auditorium del MAXXI il pubblico potrà assistere alla proiezione di Mystify: Michael Hutchence (ore 20).

Al MyCityplex Savoy, alle ore 18, verrà presentato il film The Fanatic di Fred Durst. Moose, interpretato da John Travolta, è un patito del cinema, ossessionato dal suo attore preferito, Hunter Dunbar.

Quando viene privato dell’opportunità di incontrarlo, si affida alla sua amica Leah, una fotografa che sa come trovare le case delle celebrità. Moose comincia così a perseguitare l’attore per ottenere l’incontro che pensa di meritare. Le intenzioni di Moose, dapprima innocue, prendono gradualmente una piega oscura, e Dunbar sente il pericolo sempre più vicino. Nella stessa sala il pubblico potrà assistere anche alle repliche di Cecchi Gori – Una Famiglia italiana (ore 15.30), Tornare (ore 20) e Very Ralph (ore 22.30).