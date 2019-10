Biglietti festa del Cinema di Roma: come, dove e quando poterli acquistare

Al via l’edizione 2019 del Festival del Cinema di Roma e anche quest’anno sono diverse le offerte proposte riferite a chi intende seguire la manifestazione. Un’ organizzazione che permette di poter trovare i biglietti in diversi luoghi della città. La varietà della fascia oraria delle biglietterie concede una migliore organizzazione per il pubblico di tutte le età, agevolati nel trovare i biglietti. La varietà delle offerte riguarda anche i prezzi. Diverse sono le offerte in base alle diverse tipologie di pubblico

Apertura biglietterie

I biglietti della Festa del Cinema di Roma si possono acquistare in prevendita dall’11 al 16 Ottobre 2019 e in vendita dal 17 al 27 Ottobre 2019 presso Biglietteria Centrale Auditorium Parco della Musica Viale Pietro de Coubertin, 30. L' 11 Ottobre con orario 9:00 - 20:00. Dal 12 al 16 Ottobre con orario 11:00 - 20:00. Dal 17 al 27 Ottobre con orario 11:00 - 23:00 Biglietteria Villaggio del Cinema Villaggio del Cinema, Viale Pietro de Coubertin. Dal 17 al 27 Ottobre con orario 11:00 / 23:00 Biglietteria My Cityplex Savoy Via Bergamo, 25 Dal 18 al 27 Ottobre con orario 15:00 / 23:00

Cosa offrono le prevendite

Per questa edizione della Festa il primo giorno di prevendita è prevista la distribuzione dei numeri elimina code presso la biglietteria Centrale dell’Auditorium Parco della Musica. Nel periodo della prevendita è possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per ciascun film

Acquisti “speciali”

Si ricorda che i biglietti per le proiezioni a pagamento in programma al Museo MAXXI, alla Frecciarossa Cinema Hall, alla Sala Alice TimVision e alla Sala Raffaella Fioretta, potranno essere acquistati presso tutte le biglietterie della Festa del Cinema, ed i canali di vendita TicketOne, non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso le sale sopra indicate

Punti vendita e orari

Punti vendita autorizzati TicketOne Elenco disponibile su www.ticketone.it (solo per l’acquisto dei singoli biglietti). Biglietteria telefonica TicketOne (servizio a pagamento) 892 101 dal lunedì al venerdì, con orario 8:00 - 21:00, sabato con orario 9:00 - 17:30, domenica chiuso (solo per l’acquisto dei biglietti singoli). On - line www.romacinemafest.it www.ticketone.it Dall'11 ottobre (solo per l’acquisto dei biglietti singoli)

Le sale e i costi dei biglietti

Prezzo dei biglietti Sala Sinopoli da € 6 a € 25 Sala Petrassi da € 6 a € 15 Teatro Studio Gianni Borgna SIAE da € 6 a € 10 My Cityplex Savoy € 12 Museo MAXXI da € 6 a € 12 Frecciarossa Cinema Hall € 12 Retrospettive/Omaggi € 6 Repliche € 12 Incontri ravvicinati da € 10 a € 20 Teatro Palladium € 5 Si ricorda che è possibile acquistare i biglietti per le proiezioni in programma al Teatro Palladium presso la biglietteria del Teatro stesso (Piazzale Bartolomeo Romano, 8). Info: www.teatropalladium.uniroma3.it Alice nella città da € 7 a € 9

Sconti e agevolazioni

Alice nella città da € 7 a € 9 Le scuole ed i gruppi numerosi possono prenotare e rivolgersi direttamente a: scuole@alicenellacitta.com Pacchetti Full sconto 20% per l’acquisto di 2 biglietti della Sala Sinopoli, 2 biglietti della Sala Petrassi e 2 biglietti per il Teatro Studio Gianni Borgna SIAE (totale 6 biglietti); Light sconto del 30% per l’acquisto di 3 biglietti per 3 diversi film con inizio entro le ore 18:00; Easy sconto del 25% per l’acquisto minimo di 3 biglietti per 3 proiezioni in programma dal lunedì al venerdì; Alice Family: sconto del 10% per l’acquisto superiore a 3 biglietti per gruppo familiare della Selezione Ufficiale di Alice nella città. Lo sconto potrà essere applicato solo per le proiezioni con i prezzi superiori ai € 7

Riduzioni e convenzioni

Riduzioni e convenzioni per chi ha dai 18 ai 26 anni o per chi ha più di 65 anni è previsto uno sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto. Si ricorda che le riduzioni per enti o associazioni convenzionate con la Fondazione Cinema per Roma sono applicabili soltanto presso le biglietterie ufficiali della Festa. L'elenco completo delle convenzioni è disponibile su: www.romacinemafest.it

Come ricevere “premi”

Quest’anno, acquistando on line il biglietto di un film o di un "Incontro Ravvicinato", è possibile vincere una shopper ufficiale della Festa del Cinema di Roma 2019 con una borraccia all’interno. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it, dalle ore 9:00 dell’11 ottobre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre