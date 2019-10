VIDEO | Il giorno più bello del mondo, Alessandro Siani porta la “magia” alla Festa del Cinema

Alessandro Siani, protagonista dell’ultimo venerdì di Festa del Cinema, ha portato l’allegria e la magia sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica con il suo ultimo film “Il giorno più bello del mondo”. Nell’ultimo venerdì di Festa, l’attore e regista ha presentato ad un pubblico di studenti la sua nuova "magic comedy".

Un film che arriva dopo il grande successo di Mister Felicità e che racconta la storia di Arturo Meraviglia. Un impresario di un piccolo teatro di avanspettacolo, ormai chiuso da tempo, con tanti debiti da pagare, che vive nel suo ufficio perché una casa non può permettersela. Un giorno, però, la telefonata di un notaio gli comunica che un lontano zio, molto ricco, gli ha lasciato un’eredità. Non soldi, non case, non isole nel Pacifico, ma due bambini, Rebecca e Gioele.

Dopo i primi momenti di convivenza burrascosa, un bel giorno scopre che Gioele ha un potere sorprendente: è un bambino magico e questo gli cambierà la vita, risolvendogli molti problemi. Le capacità speciali del piccolo, però, non sfuggono a un team di loschi scienziati, che fanno di tutto per scoprire cosa c’è dietro.

Un film ricco di colpi di scena di avventure surreali. Tanti effetti speciali che catapulteranno direttamente gli spettatori in un mondo fantastico, magico, unico. Nel cast, insieme ad Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Stefano Pesce, Leigh Gill e i due piccoli protagonisti Sara Ciocca e Leone Riva.