"On Air": la vita di Bob Rugurika, in lotta contro il regime del Burundi

“On Air”, documentario diretto da Manno Lanssens, racconta la storia di Bob Rugurika, giornalista e direttore di Radio Publique Africaine.

Rugurika fu arrestato per aver indagato sul ruolo dell’ex capo dei servizi segreti del Burundi nell’omicidio di tre suore italiane per motivi politico-finanziari. Il caso, evidentemente spinoso, fu denunciato dal giornalista attraverso il canale radio, a dispetto del regime poco liberale.

La sinossi

Bob Rugurika è il direttore di Radio Publique Africaine, la radio privata più famosa del Burundi. Giornalista, antesignano della lotta per la libertà di espressione nel suo Paese, è pronto a rischiare la vita per far conoscere la verità. Con la sua radio lancia un’assidua sfida al regime, diventandone il principale avversario. Quando svela il coinvolgimento del presidente Nkurunziza nell’omicidio di tre suore italiane, finisce in prigione. Rilasciato dopo un mese, al suo ritorno in radio è accolto da una folla entusiasta. Con l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali, il Paese si ritrova in un vortice di tensioni. Bob e la sua radio sostengono il popolo del Burundi, in lotta per i propri diritti, e finiscono così nell’occhio del ciclone.