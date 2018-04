VIDEO | Eterna, 2771 palloncini sul Pincio: è la notte dei desideri

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Roma ha espresso in massa i propri desideri. Grande successo anche quest'anno per la notte dei desideri di Eterna. Il momento clou alle 23, al culmine di una lunga maratona di eventi che ha riempito la terrazza del Pincio e il Galoppatoio, all'interno del Villaggio per la Terra di Earth day. Migliaia i romani passati per il festival.

E a sera, quando sul palco è salito Tommaso Zanello Piotta, 1500 persone con il proprio desiderio in mano hanno cantato e ballato sulle note del cantautore romano, attendendo il count down.

Uno spettacolare lancio di 2771 palloncini ha fatto "brillare" il cielo dei desideri dei romani.

Una notte dove riabbracciare Roma, vissuta esprimendo a nome suo i suoi desideri, aiutandola a spegnere le candeline lanciando in aria 2771 palloncini. Una notte dove ritrovarsi in simbiosi con la città, e dove forte si è sentita sulla pelle il senso di appartenenza.

Un simbolo condiviso anche dal “Villaggio per la Terra”, la rassegna che ospita il festival “Eterna – Compleanno di Roma” che ha deciso di partecipare alla “Notte dei Desideri” prenotando per sé 17 palloncini, uno per ogni obiettivo che si intende raggiungere da qui al 2030. Obiettivi reali, concreti, fattibili, che riguardano la povertà come la sostenibilità, la qualità della vita come quella del lavoro.

E nella sua visita al villaggio per la terra, anche la sindaca Raggi dopo essere intervenuta sul palco attualità per rimarcare l'importanza dell'evento, ha espresso il proprio desiderio. L'ha fatto dopo aver incontrato il presidente di Eterna Marco Acciari. Quest'ultimo ha consegnato il palloncino e la sindaca Raggi ha espresso il suo desiderio per Roma.