VIDEO | "Racconta la romanità con un click", i vincitori del contest fotografico di ETERNA

“Racconta la romanità con un click” di ETERNA#2771 – Compleanno di Roma, ha i suoi finalisti e i suoi vincitori. Nella giornata di ieri, 21 aprile, in occasione dell'apertura del Villaggio sulla Terrazza del Pincio, si è tenuta la consegna delle fotografie ai vincitori: stampate in formato cartolina, con i fondi raccolti che saranno destinati all’Associazione italiana down.

I vincitori: Irina Sirnu, Alberto Mosso, Ilaria Boraso, Felice Lollobrigida, Manuela Madeo. Alcuni dei vincitori, e dei finalisti, intervistati da Roma Today.