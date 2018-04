VIDEO | I "pressappochisti" invadono la Terrazza del Pincio: “Lo ‘sti cazzi’ per sopravvivere a Roma”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La musica inizia a pompare dal palco di Eterna, allestito sulla terrazza del Pincio in occasione del compleanno di Roma, e il popolo dei pressapochisti invade la scena: balli, canti e anche un trenino. Tutto rigorosamente sotto il loro slogan: “Sti cazzi”.

Ospite di Roma Today al Villaggio per la Terra, Umberto Race, ideatore della pagina facebook “Pressappochismo is the way”, con oltre centomila fan, per spiegarci chi è il pressapochista e da dove nasce questo seguito.

L’intervista di Claudio Bellumori.