Ospite di Roma Today a Eterna, al Villaggio per la Terra allestito al Pincio in occasione del compleanno di Roma, Massimiliano Bruno. Attore e sceneggiatore di origini calabresi, ma romano d’azione, noto per il ruolo di Nando Martellone nella fortuna serie italiana Boris.