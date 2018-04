Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Ospite di Roma Today a Eterna, al Villaggio per la Terra allestito al Pincio in occasione del compleanno di Roma, Edoardo Pesce. Musicista e attore originario di Tor Bella Monaca, noto al grande pubblico per aver interpretato Ruggero Buffoni in Romanzo Criminale - La serie.