Un collage di sorrisi, festa e dichiarazioni d’amore. Tutte con un’unica protagonista: Roma. Nella due giorni di festa sulla Terrazza del Pincio con il Villaggio per la Terra ed Eterna2771, abbiamo chiesto agli artisti che si sono esibiti, come ai tanti romani, e non, che hanno trascorso qui il weekend, un personale augurio alla “Città eterna”.