Smart a ETERNA #2771: il futuro è oggi

Se dovessimo descrivere Roma la definizione “smart city” calzerebbe decisamente a pennello: sia per la grande capacità della città di guardare sempre al futuro e all'innovazione, sia naturalmente per la rilevanza e la quantità di smart che sfrecciano per le nostre strade. Per questo motivo ad ETERNA – Compleanno di Roma non potrà mancare l'abbraccio della quattro ruote più amata dai romani: dal 21 al 22 aprile infatti smart, in qualità di main sponsor, sarà presente al festival e protagonista di numerose iniziative che animeraanno la manifestazione romana ospitata dal “Villaggio per la Terra”.

Durante l'evento verrà presentata la nuova rivoluzionaria smart, 100% elettrica: una nuova generazione di automobili affascinanti nel design e completamente a zero emissioni, nel pieno rispetto dell'ambiente e della città. Un nuovo modo di concepire la mobilità senza rinunciare alle prestazioni, come dimostrano ad esempio i bolidi di Formula E, proprio in questi giorni protagonisti nella capitale.

Le nuove smart, divertenti e comode da guidare, saranno le protagoniste di smart experience, il test drive tra le strade di Villa Borghese in compagnia di Luca Vecchi (cliccando qui si può prenotare il test drive nei due “eletric hub” di Viale delle Canestre e Piazzale Ferdowski) che con la sua verve darà vita ad un vero e proprio carpool karaoke, regalando ai fortunati driver l'opportunità di scoprire i valori della mobilità sostenibile firmata da smart.

Abbiamo incontrato Benito De Filippo, Ceo di Mercedes Benz Roma, per chiedergli numi sulla mobilità del futuro

Buonasera Benito. Innanzitutto, come sarà Roma nel 2020, automobilisticamente parlando?

Per quanto riguarda smart sarà sicuramente 100% elettrica, un impegno che la regina delle citycar ha preso con le città di tutto il mondo, offrendo anche il proprio contributo nello sviluppo di servizi che rendano la mobilità elettrica semplice, divertente e senza pensieri, proprio come smart. Per questo stiamo lavorando insieme alle istituzioni, ai provider energetici e a soggetti privati come le autorimesse per far sì che tutto questo accada, il più presto possibile, attraverso un sistema di attori coinvolto nello sviluppo della mobilità elettrica.

Il marchio smart diventerà solo elettrico quindi. Una sfida o una grande opportunità?

Entrambe, trasformare una sfida in un’opportunità è nel dna stesso del marchio smart. Venti anni fa, in pochi avrebbero scommesso su una citycar a due posti che costava quanto una vettura di segmento superiore, ma grazie ad una dote di valori unici e innovativi è riuscita a conquistare anche i più scettici. smart è nata per essere elettrica e oggi è pronta a questo importante ‘switch on’. Una scelta importante che nasce anche dalla convinzione che la mobilità elettrica si svilupperà dalle città, dove smart trova la sua dimensione ideale. Con 160 km di autonomia e tempi di ricarica contenuti in 50 minuti, grazie al caricatore rapido da 22 kW, smart rappresenta la soluzione su misura per la mobilità urbana a zero emissioni e la scelta più ‘sostenibile’ anche dal punto di vista economico: se, infatti, in principio era la citycar premium più cara del mercato oggi è la citycar elettrica premium più vantaggiosa.

Ci sarà mai una mobilità davvero sostenibile e a impatto zero in questa città? Quale sarà il vostro contributo in prima persona?

La mobilità sostenibile e intelligente passa attraverso prodotti come la smart, realizzati su misura sulle esigenze del singolo contesto, ma anche per l’innovazione dei servizi come ‘ready to park’ e ‘ready to charge’ che permettono di parcheggiare e ricaricare la smart all’interno di un network di autorimesse convenzionate, effettuando prenotazione, accesso e pagamento attraverso un’App dedicata. Per uno sviluppo reale della mobilità elettrica è, infatti, necessario andare oltre il prodotto e contribuire a costruire un vero ecosistema di mobilità intelligente.

Parlando di smart a Roma non si può non citare la vostra comunicazione fortemente “romanizzata”. Quanto siete legati a questa città? Come si è fusa la cultura tedesca con una filosofia romanesca?

C’è un rapporto tutto speciale che lega la piccola smart alla città di Roma, che non a caso è la prima smart city a livello mondiale. I romani l’hanno adottata, apprezzando da subito le doti uniche che la caratterizzano. Un affetto che smart ha ricambiato con tante iniziative sul territorio, entrando da protagonista della vita sociale e culturale romana. Dalla Maratona di Roma ai Mondiali di beach volley, passando per progetti di riqualificazione urbana come l’Outdoor Urban Art Festival nello storico quartiere di San Lorenzo e l’anteprima italiana della smart electric drive.

Importante il vostro impegno anche per quanto riguarda il car sharing: investirete sempre più energie in tali modalità di mobilità?

Con car2go, smart è stata un pioniere della sharing economy legata alla mobilità. Il futuro del car sharing è già tracciato. Entro il 2019 smart sarà il primo marchio a convertirsi totalmente in elettrico e di conseguenza la flotta di car2go è destinata a diventare 100% elettrica. Proiettandoci in un futuro un po’ più lontano, la smart EQ vision, una concept car a guida autonoma senza pedali né volante, anticipa il robotaxi del futuro, che andrà ad integrarsi nell’ecosistema delle smart city del futuro, trasformando il concetto di ‘urban traffic’ in ‘city flow’.



Ad “Eterna – Compleanno di Roma” coinvolgerete i cittadini romani in un test drive con Luca Vecchi dei The Pills. Cosa si dovranno aspettare i fortunati driver?

Dal 21 al 25 aprile sulla terrazza del Pincio, smart rende un nuovo omaggio alla Capitale in occasione di #Eterna 2771, il festival che celebra il compleanno della città di Roma. La nostra citycar sarà protagonista di numerose iniziative, offrendo un inedito palcoscenico per dar vita a divertenti jam session di carpool karaoke, coordinati da Luca Vecchi, leader dei The Pills, gruppo di affermati videomaker, particolarmente amati dai giovanissimi. Inoltre, due postazioni test drive all’interno del parco di Villa Borghese daranno l’opportunità di scoprire i valori della mobilità a zero emissioni a bordo della nuova generazione elettrica di smart.