Rivivere il passato giocando: a ETERNA “La nostra storia in gioco”

Chi non vorrebbe rivivere con i propri occhi e sulla propria pelle la Storia, quella con la S maiuscola? Partecipare al momento in cui Giulio Cesare varcava il rubicone, o mentre Romolo solcava il terreno dando vita alla storia alla millenaria storia di Roma: ecco, è questo l'obiettivo de “La nostra storia in gioco”, il progetto formativo dell'Associazione Green Park che da anni coinvolge gli studenti di ogni ciclo didattico nella conoscenza partecipata delle antiche civiltà.

Il progetto prevede l'organizzazione di eventi d'animazione per enti pubblici e privati, articolati in scenografie autoportanti per caratterizzare ambienti, pannelli didattici, giochi, pubblicazioni e laboratori che consentono a bambini e ai ragazzi di scoprire attraverso la storia percorsi innovativi. I laboratori creativi, i giochi di ruolo, le simulazioni e tutte le attività didattiche permettono a bambini e ragazzi di avvicinarsi alla storia mediante l'apprendimento attivo e di immergersi totalmente in contesti del passato vivendo in prima persona alcuni aspetti delle antiche civiltà.

“La Nostra Storia in gioco” inoltre per la sua vocazione promuove la riappropriazione degli spazi della propria città e la riscoperta degli stessi come punto di aggregazione ed incontro, ed è proprio per questo che la sua presenza ad “Eterna – Compleanno di Roma” diventa fondamentale: la riscoperta di Roma parte proprio dai più piccoli, che devono essere accompagnati nella passione e nell'amore per questa città attraverso un viaggio spazio temporale nel passato glorioso che la rappresenta.

“La Nostra Storia in Gioco” sarà protagonista ad “Eterna - Compleanno di Roma” con una presenza massiccia durante tutta la due giorni nell'area del Galoppatoio, dove animerà “Bimbilandia” con un formato innovativo: la creazione di una città con mattoncini di legno, riproducendo la Roma di ieri e immaginando quella di domani. Il modo più naturale di coinvolgere anche i più piccoli nei festeggiamenti per il compleanno di Roma.