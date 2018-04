"Racconta la romanità con un click": il contest di ETERNA annuncia un nuovo premio!

Tante, tantissime, tutte belle, tutte autentiche: sono le foto che avete inviato per partecipare al contest fotografico “Racconta la romanità con un click”, organizzato da ETERNA – Compleanno di Roma in collaborazione con Romatoday.

Sono tante e davvero genuine, e raccontano di una Roma che nasconde le proprie bellezze dietro una patina di vita vissuta tra la quotidianità di una fontanella o i colori di una serranda impreziosita da un murales. Una Roma poco conosciuta, magari nascosta o oscurata dalle bellezze monumentali che tutti conosciamo, ma vera, familiare, tenera nei suoi momenti di socialità e forte se si parla di sport e competizioni. Una Roma che esiste e che resiste, in barba agli stereotipi.

C'è tempo fino alle 13.00 di domenica 8 aprile per inviare le foto che parteciperanno al concorso, attraverso la mail direzioneartistica.eterna@gmail.com, via messaggio privato alla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma” e pubblicando la foto sul proprio profilo personale con l'Hashtag #EternaContest e taggando @eterna_compleannodiroma. Fino alle 23.59 di mercoledì 18 aprile le foto potranno essere votate attraverso sull'album dedicato alla romanità sulla pagina facebook di Eterna – Compleanno di Roma: le 30 foto con più reaction (non solo like ma reaction totali) verranno selezionate per essere pubblicate il giorno del compleanno di Roma sia su Romatoday e proiettate nell'arco dell'intera giornata durante il festival “Eterna – Compleanno di Roma”, in programma il 21 ed il 22 aprile sulla terrazza del Pincio.

Ma vista l'enorme quantità di foto arrivate, e soprattutto la grande qualità di alcune di esse, la direzione artistica di ETERNA ha deciso di assegnare un altro premio, un riconoscimento speciale per le foto che, secondo gli organizzatori, rappresentano al meglio lo spirito capitolino. Il Premio Speciale “Romanità Eterna”, assegnato alle prime 5 foto scelte dalla direzione artistica, prevederà la stampa in cartaceo (in formato 100x70 cm) e l'esposizione delle foto in tale formato durante la manifestazione “Eterna – Compleanno di Roma”. Le foto stampate, alla fine del festival, verranno consegnate ai 5 autori delle stesse, che potranno tenerle per loro o donarle alla città di Roma.

Un premio speciale, all'antica, con le foto che diventano dei veri e propri quadri naturali esposti all'interno di villa Borghese come in un ideale percorso fotografico nei colori e nelle atmosfere della città. Un doveroso riconoscimento per delle produzioni di ottima qualità, che non sempre riescono ad essere performanti nel contest.

E ora quindi fuoco alle polveri per questi ultimi giorni di contest: c'è tempo fino a domenica per inviare le foto, e fino a mercoledì 18 per votarle e farle votare!