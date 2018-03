"Racconta la romanità con un click", al via le votazioni del contest fotografico

Grande successo per “Racconta la romanità con un click”, il contest fotografico organizzato da “ETERNA – Compleanno di Roma” in collaborazione con RomaToday: in meno di una settimana oltre cento abitanti di Roma hanno inviato le loro foto per partecipare al concorso, mostrando vero amore per la città e soprattutto un occhio attento nel cogliere ogni attimo di vita capitolina, quella quotidianità che rende unici e speciali i luoghi della nostra esistenza, al centro come in periferia.

C'è tanta Roma nelle foto che avete mandato: passeggiate romantiche mano nella mano con vista sui fori, bambini che bevono ai nasoni, suore in estasi di fronte a San Pietro. Ecco, quello che cerchiamo è proprio questo, la più genuina e autentica romanità impressa in una foto: niente monumenti e scorci da film, nessuna cartolina posata, piuttosto scene familiari, anche di periferia, ma che incarnino a pieno lo spirito romano più vero, quello raccontato da Trilussa e cantato da Petrolini.

.

Da oggi giovedì 29 marzo fino alle 23.59 di mercoledì 18 aprile parte la fase delle votazioni: le foto arrivate in redazione attraverso i diversi canali sono online sulla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma” nell'album speciale “Racconta la romanità con un click”. L'album verrà aggiornato giornalmente con tutte le foto arrivate fino alle 13.00 di domenica 8 aprile.

Le foto potranno essere votate attraverso le reactions del social (like, cuori e smile vari) e saranno considerati validi i like e le reactions di profili reali (no fake e pagine aziendali) che abbiano messo “mi piace” alla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma”.

Le 30 foto con più like e reactions verranno pubblicate in homepage su Romatoday il giorno del compleanno di Roma e saranno proiettate nell'arco dell'intera giornata durante la manifestazione “Eterna – Compleanno di Roma”. I vincitori saranno annunciati su Romatoday e sui canali social di Eterna giovedì 19 aprile.

Naturalmente c'è ancora tempo per partecipare! Saranno infatti ritenute valide tutte le foto inviate entro e non oltre le 13.00 di domenica 8 aprile attraverso i diversi canali già comunicati (l'indirizzo mail direzioneartistica.eterna@gmail.com, oppure via messaggio privato sulla pagina facebook “Eterna – Compleanno di Roma” oppure su instagram pubblicando la foto sul proprio profilo personale con l'hastagh #EternaContest e taggando @eterna_compleannodiroma).

Il nostro, anzi, il vostro regalo speciale alla città di Roma per il suo compleanno, qualcosa che ne rappresenti a pieno l'indole e lo spirito: aiutaci ad onorare la città, partecipa anche tu al concorso fotografico “Racconta la romanità con un click”!